國家級歌王劉歡上海病逝享年63歲　北京奧運唱紅《我和你》

華語樂壇痛失巨星。對外經濟貿易大學今日（26日）發表訃告，證實該校退休教師、國家級殿堂級歌手兼音樂家劉歡，已於2026年9月25日上午9時52分在上海不幸病逝，享年63歲。劉歡生前代表作無數，包括《好漢歌》、《千萬次的問》、《彎彎的月亮》及《少年壯志不言愁》和2008年，他在北京奧運會開幕式與Sarah Brightman共同演唱主題歌《我和你》等家喻戶曉的歌曲，消息震撼內地及華語樂壇。

劉歡2012年出演《中國好聲音》擔任導師。（中新網）

2008年8月8日，劉歡在北京奧運會開幕式與莎拉·布萊曼聯袂演唱主題曲《我和你》。（新浪娛樂）

生前遺願喪事從簡 徒弟吉克雋逸黑頭像悼念

據對外經濟貿易大學及「劉歡原創音樂公益金」發布的訃告內容，劉歡離世時有家人陪伴在側。校方透露，遵照劉歡生前的遺願，其喪事將會從簡處理，不成立治喪委員會，亦不會舉行遺體告別儀式和追悼會。

劉歡離世的消息公布後，多位樂壇後輩及好友紛紛發文哀悼。曾於選秀節目《中國好聲音》中獲得劉歡賞識並收入門下的歌手吉克雋逸，已即時將社交平台頭像換成黑色以示悼念；台灣歌手林志炫亦發文深切哀悼。

歌王劉歡！（微博照片）

最後公開演出登跨年晚會 任教大學多年低調退休

劉歡自1991年起在對外經濟貿易大學任教，長期教授《西方古典音樂史》，直至2023年9月正式退休。他在2025年10月曾出席女兒劉絲絲的婚禮，當時精神狀態良好；而其人生最後一次公開演出，則是在2026年1月1日的嗶哩嗶哩（Bilibili）跨年晚會上擔任零點嘉賓，於上海金山的戶外舞台獻唱《我欲成仙》，當時他在寒風中依然展現極高水準的高音演繹，成為廣大樂迷心中的絕響。

任教大學多年低調退休。（對外經濟貿易大學網頁圖片）

劉歡嗓音醇厚！（截圖）