地獄大狀10.5首播｜林愷鈴死過翻生幫鬼打官司　3大必睇奇幻伏線

ViuTV 與銀河映像合作第三部劇《地獄大狀》，是繼宿命的《三命》、破格法庭劇《COURT!》，打造一部科幻鬼魅新作。劇集打破傳統律政的框架，將法庭辯護搬到陰陽兩界的交界處。一位出名刻薄好勝，凡事去到盡的大律師邱蔭蔭（林愷鈴 飾），一次意外落到地獄後死過翻生，為了換取陽壽，不得不幫鬼魂打官司、處理遺產的荒謬故事。而正正需要這位不擇手段的律師，去處理最荒謬的案件。（10月5日起，21:30ViuTV首播）

林愷鈴在《地獄大狀》飾演一位出名刻薄好勝，凡事去到盡的大律師邱蔭蔭。（《地獄大狀》預告截圖）

一次意外落到地獄後死過翻生，為了換取陽壽，不得不幫鬼魂打官司、處理遺產的荒謬故事。（《地獄大狀》預告截圖）

一次意外落到地獄後死過翻生，為了換取陽壽，不得不幫鬼魂打官司、處理遺產的荒謬故事。（《地獄大狀》預告截圖）

幫鬼打官司 法理與人性審判

《地獄大狀》最讓人耳目一新的設定，是獨創的「幫鬼打官司」。當人死便以為一了百了，塵埃落定，其實有千萬手尾心結未解，林愷鈴飾演的邱蔭蔭，行事作風刻薄令她仇人多過親人，一次意外身亡落到地獄，原因正是做盡陰騭事被折壽40年才提早報到。

林愷鈴的「地獄級」才能，被陰間的富翁（杜燕歌 飾）賞識，要為她還陽返去陽間處理自己的遺願，從而與陰間達成地獄契約。（《地獄大狀》預告截圖）

能夠做到合法的陰騭事，都要有一定實力，而她的才能被陰間的富翁賞識，要為她還陽返去陽間處理自己的遺願，從而與陰間達成地獄契約，幫陰間打官司續命，成為鬼魂專屬大律師。劇中充斥著光怪陸離的情節，但又穿梭一幕幕真實不過的案例，如富豪後代爭產鬧劇。林愷鈴因而可從死者角度，去旁觀陽間的貪婪與虛偽，既令人恥笑亦讓人齒冷。故劇集不僅是法律的較量，亦是人性的終極審判。

魏浚笙（Jeffrey）飾演一名「出租男友」，與林愷鈴有著激情又浪漫，既虛偽又實在的親密感情戲。（《地獄大狀》預告截圖）

男神女神的破格演出

《地獄大狀》是林愷鈴入行以來，最具挑戰性的角色，Mean爆全場的刻薄狠辣，比起《毒舌大狀》有過之而無不及。而男神魏浚笙（Jeffrey）則破格飾演一名「出租男友」，與林愷鈴有著激情又浪漫，既虛偽又實在的親密感情戲。而男團MIRROR隊長楊樂文（Lokman），將在劇中突破演出威嚴爆棚的「香港區閻羅王」，打破大家以往對閻羅王的印象。有了靚仔靚女，就要有一班實力派演員撐住大局，劇集找來杜燕歌、潘燦良、張達倫、黃文慧、邵美君等一眾頂級實力派演員聚首，帶出化學作用。

MIRROR隊長楊樂文（Lokman），將在劇中突破演出威嚴爆棚的「香港區閻羅王」，打破大家以往對閻羅王的印象。（《地獄大狀》預告截圖）

閻羅王已經夠潮，連地獄個環境都一樣咁有型。（《地獄大狀》預告截圖）

林愷鈴在劇中，跟師傅張達倫不自覺地互生情愫。 (《地獄大狀》預告截圖)

韓式風味點綴

劇集由銀河映像製作，由憑《樹大招風》榮獲香港電影金像獎最佳導演的黃偉傑執導，帶出電影級製作，就目前釋出的製作特輯與預告片看，不論是陰暗詭異的陰間地獄，還是充滿壓迫感的陽間法庭，都帶著濃烈的電影感與張力。而在情感世界方面，無論是林愷鈴與魏浚笙霧水情緣，還是跟師傅張達倫不自覺地互生情愫，導演都融入了精緻的韓式浪漫風格拍攝，在一場充滿算計與利益交換的還陽之旅中，帶出唯美與浪漫的點綴。