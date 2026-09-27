陳星妤解鎖貴族運動學騎馬　無懼「忽然富貴」質疑生活急速升級

TVB上位小花陳星妤（Yvette）自2021年參選港姐入行後，憑劇集《一舞傾城》「最後處女」KK一角成功入屋。不過，備受公司力捧的她，近年的工作量似乎未算繁重，平均一年只維持拍一至兩部劇集，但其生活質素卻依然極盡奢華，經常周遊列國歎世界。日前她在個人Instagram分享最新動態，上載多張於私人家教馬場學習騎馬的相片，體驗這項被譽為貴族專屬的高尚運動，富貴氣息掩蓋不住。

陳星妤非常富貴。（IG@yvette.cc）

陳星妤成功憑美貌及Fit爆身材，成為上位小花之一。（IG圖片）

唔憂做！（小紅書照片）

全副武裝上陣拍美照 自嘲「馬匹很聽話」

從陳星妤上載的照片及短片可見，她當日一身專業馬術裝束上陣，身穿黑色貼身馬術上衣搭配白色貼身馬褲、高筒皮革馬靴並戴上黑金色安全頭盔，將修長身材完美展現。她在教練指導下親自牽引黑馬在馬場漫步，更順利上馬進行初級騎乘訓練，動作有模有樣。陳星妤於帖文中留言：「其實一啲都唔難，隻馬好聽話！」顯得十分享受整個騎乘過程。

又解鎖上流運動！（IG/@yvette.cc）

又解鎖上流運動！（IG/@yvette.cc）

好富貴！（IG/@yvette.cc）

好富貴！（IG/@yvette.cc）

好富貴！（IG/@yvette.cc）

浸溫泉！（IG/@yvette.cc）

日本滑雪！（IG/@yvette.cc）

被指「忽然富貴」 懶理質疑：當另類宣傳

雖然陳星妤的劇集產量不多，但其富貴生活卻絲毫未受影響。她經常在各大社交網大晒周遊列國的旅行打卡照，足跡遍佈歐洲、東南亞等地。除了頻頻搭飛機外，她平日出入亦多為高級食府，且名牌手袋不離身，財力相當雄厚，與其演藝工作量形成強烈對比。對於屢被指「忽然富貴」及被網民質疑收入來源，陳星妤未有解釋，只稱當另類宣傳！今次解鎖「騎馬」這項高門檻運動，再度引發網民熱議。