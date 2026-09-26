TVB中秋宣傳片遭投訴　樊亦敏一句「 自己垃圾自己帶走」被指辱男

無綫電視（TVB）近日推出一系列中秋節宣傳片，邀請憑《愛·回家之開心速遞》「三太」一角人氣急升的樊亦敏化身嫦娥，呼籲市民「中秋少人揸車最輕鬆」、「支持環保唔用螢光棒」、「唔好煲蠟」及「資源回收月餅盒」等甚具教育意義。不過，其中一段卻以大罵男友是「垃圾」為噱頭，意外觸動大批網民與資深股評人的神經，直指電視台鼓吹性別歧視兼美化暴力，更發起一人一信向平機會與通訊事務管理局投訴。

樊亦敏為TVB拍中秋宣傳片。（官方圖片）

樊亦敏嫦娥look好靚呀。（官方圖片）

女友火爆怒推伴侶 嫦娥金句洗版惹禍

在引起極大爭議的短片中，一位女士大罵男朋友是「垃圾」後嬲爆走人，化身嫦娥的樊亦敏突然「飄」出來，一手捉住女方，一手搭住男方，爆出一句：「自己垃圾自己帶走！」該宣傳片本意是借情侶耍花槍的橋段，呼籲市民中秋賞月後記得帶走垃圾，其創意雖然在網上瘋狂洗版，卻因為這句對白而惹出禍。

一對男女耍花槍。（電視截圖）

「嫦娥」樊亦敏突然飄出嚟話：「自己垃圾自己帶走」。（電視截圖）

「嫦娥」樊亦敏突然飄出嚟話：「自己垃圾自己帶走」，有網民覺得係侮辱男性。（電視截圖）

有網民正向思維：「正面睇，嫦娥卻將二人手掂手，人月團圓之際，唔好鬧交、相親相愛」。（電視截圖）

有網民正向思維：「正面睇，嫦娥卻將二人手掂手，人月團圓之際，唔好鬧交、相親相愛」。（官方圖片）

網民列三大罪狀 怒轟電視台教壞細路

部分網民觀看短片後大感不安，隨即在Threads撰寫公開信予通訊事務管理局主管，列出三大罪狀作出正式投訴。

該網民首先指控廣告「涉嫌鼓吹性別雙重標準與言語羞辱」，認為將女性對男性施以肢體推撞及侮辱性言詞包裝成搞笑橋段，是散布不良的性別互動示範。其次是「美化暴力與粗暴行為，影響青少年價值觀」，直指電視台在合家歡時段播放這種惡劣態度，容易對未成年觀眾構成不良示範，甚至有美化欺凌之嫌。最後則是「違背廣播標準及社會公德」，認為在黃金時段播放強烈攻擊性的內容，嚴重損害社會互助互信的基本價值觀，懇請當局正視這宗涉嫌違反《電視通用業務守則》的投訴。

有網民觀看短片後大感不安，隨即在Threads撰寫公開信予通訊事務管理局主管，列出三大罪狀作出正式投訴。（threads截圖）

股評人呂志華拍片怒轟 反問：調轉話女仔係垃圾會點？

除了網民群起攻之，在YouTube擁有18萬訂閱的第一代股評家及政治評論員呂志華亦看不過眼，在其頻道出言譴責。呂志華直斥宣傳片的主旨雖然正確，但手法卻有極大問題：「帶有好嚴重嘅歧視意味，第一，佢將個男人鬧為垃圾，呢啲辱罵，唔應該出現喺宣傳片，個女仔鬧個男仔垃圾已經語帶侮辱」。

他更直指仙女叫女方自己帶走垃圾的做法「最離譜」，批評這是「一竹篙打一船人，將所有男性稱為垃圾」。他進一步反問，如果男女角色對調將會有何後果：「如果調轉話女仔係垃圾，肯定啲婦女團體會群起而攻之，大鬧呢條片有歧視意味。跟住就會有遊行同請願，話社會不平等。」最後他更點名批評相關機構：「香港有平機會，點解平機會睇到呢啲唔出聲，政府又唔做嘢？」積極鼓勵網民集體向平機會投訴。

股評家呂志華促網民集體向平機會投訴。（youtube@「呂志華」聲音雜誌）

三太懶理投訴風波 霸氣分享花絮獲網民力撐

儘管外界罵聲四起，但身為女主角的樊亦敏似乎對這次的宣傳效果相當滿意，心情絲毫未受投訴風波影響。她在社交平台公開幕後花絮：「多謝大家的喜愛 🤩現在和大家分享這個宣傳片的部份幕後花絮，希望同樣可以帶給大家歡樂🥰祝大家中秋節快樂，人月兩團圓🥰最緊要係😂😂😂 ❤️記住❤️❤️三太金句：自己垃圾自己帶走❤️❤️😂😂😂😂😂#tvb #愛回家之開心速遞 #三太 #中秋節快樂」

不過，不少網民亦力讚有新鮮感、高質及有意義，更有人指看「垃圾」一段最精彩：「呢個最正，睇一次笑一次」、「正面睇，嫦娥卻將二人手掂手，人月團圓之際，唔好鬧交、相親相愛」。

樊亦敏祝大家中秋節快樂。（threads@amyfan3796）

滿意造型。（threads@amyfan3796）

唔少支持者。（threads截圖）