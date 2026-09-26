前寶麗金歌手洪楗華病逝終年49歲　曾憑《我失戀你悲傷》紅極一時

90年代憑一曲《我失戀你悲傷》紅極一時的歌手洪楗華，今日（26日）傳出於醫院病逝的消息，終年49歲。據悉洪楗華不敵癌病離世，與洪楗華相識逾30年的范振鋒表示自己剛收到消息，他語帶傷感地說：「好難過，聽到消息後自己都有喊，識咗幾十年。」



洪楗華當年曾被封「翻版金城武」。（電視截圖）

1994年主唱的《我失戀你悲傷》曾紅極一時。（電視截圖）

參加歌唱比賽入行 拜戴思聰為師簽約寶麗金

洪楗華當年參加寶麗金舉辦的歌唱比賽後，獲得已故歌壇教父戴思聰賞識收為徒弟，隨後順利簽約寶麗金唱片公司。他在1994年推出首張個人專輯《青春像個謎》，憑主唱的歌曲《我失戀你悲傷》一炮而紅，成為當時備受矚目的新人歌手。

洪楗華當年以17歲之齡出道，不過很快就淡出娛樂圈。（電視截圖）

洪楗華當年以17歲之齡出道，不過很快就淡出娛樂圈。（電視截圖）

轉投上華唱片後淡出 轉行做生意兼娶青梅竹馬

1997年，洪楗華轉簽上華唱片，並於1998年推出《幻覺》EP。然而在與上華唱片合約完結後，他選擇淡出娛樂圈，回歸平淡生活轉行做生意。感情方面，洪楗華與青梅竹馬的女朋友步入婚姻殿堂，婚後育有兩名子女，家庭生活低調幸福。

曾復出亮相《流行經典50年》 與黃翊劉彩玉開Live Jam歌

雖然早已退出幕前，但洪楗華對音樂依然保持熱誠。早幾年他曾獲邀登上無綫電視（TVB）音樂節目《流行經典50年》再次獻唱經典金曲，令不少歌迷大表驚喜，他曾透露為了上節目而決心減肥，用三個月時間減掉了30磅；其後他亦曾與黃翊及劉彩玉等圈中好友一同開Live Jam歌，重溫昔日歌藝。今次傳出病逝噩耗，令不少樂迷深感惋惜。