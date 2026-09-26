白韻琹與謝偉俊坐擁億萬身家　姊弟戀恩愛數十載中秋送吻放閃

9月1日剛剛迎來82歲生日的「白才女」白韻琹（白姐姐），近年屢次被傳患上腦退化症，甚至有指她生活不能自理，令外界大感擔憂。不過，趁著剛剛過去的中秋佳節，其丈夫謝偉俊（Paul）就在社交平台分享一段兩公婆拍攝靚相的花絮短片，片中的白姐姐不但精神奕奕，更主動向老公送上香吻，以行動粉碎健康亮紅燈的傳聞！

白韻琹與友人聚會食中餐。（網上圖片）

白韻琹與比自己細15年的律師謝偉俊因合作主持電台節目而結緣，於1989年相戀並同居，兩人並在1997年正式結婚。（Paul Tse 謝偉俊＠FB）

換多套靚衫展現高貴 謝偉俊親自化身造型師

在這段唯美感十足的短片中，久未露面的白姐姐換上多套不同造型的服裝，展現雍容華貴的高雅氣質，面對鏡頭時笑容燦爛甜美，狀態大勇。身旁的謝偉俊更化身「專屬造型師」，細心為愛妻配搭服飾及整理儀容。情到濃時，白姐姐更霸氣地錫了謝偉俊的面頰一啖，而謝偉俊又用手指「篤一篤」白姐姐面頰，老夫老妻依然恩愛爆燈。

謝偉俊在帖文中感性留言：「久未和大家相見，謹以剛拍攝花絮，向各位送上節日問候。祝大家月圓人圓，家和事興。中秋佳節愉快！」這段放閃短片一出，隨即引來大批網民留言讚好：「謝偉俊真的會咁愛白姐姐？所以白姐姐為他做的一切，都是值得的！」、「謝生真係有情有義，幫白姐姐打扮到好高貴」。

姊弟戀恩愛數十載。（facebook@謝偉俊）

「篤一篤」臉龐，好sweet呀！（facebook@謝偉俊）

白姐姐送吻。（facebook@謝偉俊）

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跨越世俗眼光 夫妻檔吸金坐擁數億身家

白韻琹與謝偉俊這段相差15歲的「姊弟戀」，絕對是香港政圈與傳媒界的傳奇。兩人自1989年因合作主持電台節目結緣，相戀並同居，攜手捱過了數十年的風風雨雨與世俗奇異目光，最終於1997年在美國拉斯維加斯正式註冊結婚。

這對老妻少夫不但感情深厚，吸金力更是不容小覷！白姐姐與Paul夫妻檔多年來投資有道，眼光獨到，累積了極為豐厚的身家。據外界估計，兩人目前名下共同擁有高達數億港元的物業與資產，絕對是生活無憂的隱形富豪！

謝偉俊和白韻琹於2016年搬入西半山豪宅敦皓，室內面積約一千三百多呎，以二人收入而言不算大屋，但他們表示已經滿足。(資料圖片)

二人被指身家過億、手持近廿個物業。(資料圖片)

忘卻當年「無人錫」怨言

這段跨越四分之一世紀的婚姻，曾傳出亮紅燈，2013年白姐姐曾一度在節目中大爆與謝偉俊20多年來一直「有名無實」，哭訴自己「無人錫、無人攬」。但隨着年月過去，兩人感情反而變得牢不可破。去年4月，兩人結伴出席活動時，謝偉俊已澄清白姐姐身體各項指數一切正常，只是記憶力稍為衰退，並承諾自己會盡量犧牲休息時間陪伴愛妻。當時有傳媒問白姐姐會否怕忘記老公，她甜笑回答：「唔會，哈哈。佢錫我幾啖就得！」如今中秋佳節這深情一吻，正好印證了兩人不但財富豐厚，愛情同樣富足甜蜜。

白韻琹（白姐姐）曾偕同丈夫謝偉俊（Paul）現身九龍灣出席公益活動。（資料圖片/葉志明攝）