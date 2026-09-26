何超蓮中秋曝光逾8,000呎山頂豪宅　花園泳池BBQ佈置氣氛十足

已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮（Laurinda）昨日（25日）趁着中秋佳節，於微博分享一家人在自家豪宅花園舉辦BBQ燒烤派對的溫馨照，她發文寫道：「繼續… 每年的家庭聚會慣例… 燒烤！🍖祝大家🥮快樂～與家人團團圓圓(⌒▽⌒)☆」令逾8,000呎的山頂豪宅曝光！

何超蓮（Laurinda）。（IG@laurinda_ho）

何超蓮婚後更添女人味。（微博@何超蓮Laurinda）

何超蓮大曬泳衣照。（IG@laurinda_ho）

慶祝生日。（IG@laurinda_ho）

中秋節。（微博@何超蓮Laurinda）

何超蓮中秋節豪宅花園BBQ 泳池邊佈置巨型發光月亮玉兔應節

從何超蓮分享的照片可見，眾人在豪宅花園BBQ，準備了大蝦、雞翼等等，何超蓮更與龍鳳胎弟弟何猷啟（Orlando）在巨型月亮裝置前合照，二人擺出合體愛心手勢，姊弟情深。而豪宅花園亦成為焦點，可見空間極大，除了配備大型泳池之外，更可遠眺山景及無敵夜景，為了營造節日氛圍，花園池畔特別精心佈置了巨型發光月亮及多隻可愛的發光玉兔裝置，氣氛十足。

何超蓮與龍鳳胎弟弟何猷啟（Orlando）在巨型月亮裝置前合照。（微博@何超蓮Laurinda）

花園池畔特別精心佈置了巨型發光月亮及多隻可愛的發光玉兔裝置，氣氛十足。（微博@何超蓮Laurinda）

花園池畔特別精心佈置了巨型發光月亮及多隻可愛的發光玉兔裝置，氣氛十足。（微博@何超蓮Laurinda）

大泳池。（微博@何超蓮Laurinda）

BBQ。（微博@何超蓮Laurinda）

BBQ。（微博@何超蓮Laurinda）

三太陳婉珍逾8,000呎山頂大宅曝光 裝修富麗堂皇極氣派

據知三太陳婉珍手持市值逾十億元的物業，除了石澳安利花園洋房和九龍站凱旋門單位之外，還有自住的山頂布力徑5號大宅，大宅樓高4層，附設地庫、健身室、私人花園及泳池，面積逾8,000平方呎，屋內裝修富麗堂皇，擺滿各種天價擺設，當中有不少是清朝古董，亦有不少由外國購入的收藏品，價值不菲，而花園內更種滿菲島福木及金錢樹等貴價植物，相當氣派！

何超蓮不時在家中開Party。（IG@laurinda_ho）

去年都係BBQ！（小紅書圖片）

泳池景！（小紅書圖片）

大門。（IG截圖）

花園種滿名貴植物。（IG@laurinda_ho）

花園種滿名貴植物。（IG@laurinda_ho）