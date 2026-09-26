初代名模3,225萬賣中半山御花園豪宅　持貨17年大賺1,825萬

現年51歲的香港初代名模陳嘉容（Eunis，現名陳繹嵐）近年積極開拓內地市場，除開設社交平台與粉絲互動外，亦轉型擔任形象及禮儀導師，更進軍直播帶貨行列。近日有消息指，陳嘉容以3,225萬元售出其持有的中半山御花園2房連車位單位，持貨約17年，帳面大賺1,825萬元，升值近1.3倍。

大曬長腿！（IG@eunis818）

大曬長腿！（IG@eunis818）

陳嘉容擔任導師。

陳嘉容擔任導師。

陳嘉容3,225萬沽中半山御花園 持貨17年帳面大賺1,825萬元

資料顯示，是次成交為御花園2座低層B室，實用面積1,094方呎，2房間隔，單位自2024年7月起以3,600萬元放盤，最終減價至3,225萬元連一個車位沽出，折合實用呎價約29,479元。陳嘉容於2009年以本名陳寶芬（CHAN PO FUN EUNIS）名義斥資1,400萬元購入上述單位及車位，轉手帳面獲利1,825萬元，物業期內升值近1.3倍。御花園位於中半山堅尼地道9A號，地理位置優越，可眺望香港公園及中環繁華都會景，步行即可直達金鐘及太古廣場與港鐵站，備受名人追捧。

中半山御花園。（代理相片）

保養得宜！（IG截圖）

保養得宜！（IG截圖）

陳嘉容近年積極轉型享受單身生活 曾開箱歐式復古風豪宅

身為初代名模的陳嘉容，多年來靠堅持運動與飲食管理維持極佳狀態，獲網民大讚是「凍齡女神」。雖然兩段情路無疾而終，但她現時十分享受單身獨居的生活。早前陳嘉容在小紅書分享單身獨居生活的影片，令其奢華住所曝光。片中所見，單位空間感十足，採用歐式復古風格裝修，設有高採光度的落地大玻璃窗，盡覽綠化樹景，室內更配有古典雕花書桌及優雅水晶吊燈，品味非凡。

拍片分享單身獨居生活。（影片截圖）

陳嘉容分享豪華大屋。（影片截圖）

落地大玻璃窗！（影片截圖）

單身自由。（影片截圖）