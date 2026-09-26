王賢誌憂另一半被拖落水　私聯蕭定一澄清冇爛賭遭質疑語言偽術

王氏港建太子爺王賢誌（Vinci）破產後與另一半Kevin避走加拿大，遭胞妹指遺下巨債爛攤子連累留港家人，早前更被蕭定一大爆「豪賭成癮」。面對全網鬧爆，Vinci日前開Live反擊，指自己近20年沒有入賭場，原來他私底下亦有向蕭定一求助！蕭定一昨日（25日）再度開Live，大爆Vinci主動發語音訊息要求代為澄清，更直斥對方大玩「語言偽術」避重就輕，將個波交由大眾判斷！

一提家人雙眼通紅。（抖音@王賢誌）

語音短訊客氣求救 最介意另一半被拖落水

蕭定一在直播中透露，大爆Vinci爛賭的節目出街當晚，Vinci已主動發語音訊息聯絡他，態度非常客氣，更拜託他協助澄清兩大重點。蕭定一引述Vinci的說法：「第一點就係佢自己喺直播都有講：『我已經十幾、二十年冇踏足過賭場，所以我嘅負債同賭錢係完全無關嘅。』」

除了極力撇清自己，Vinci更緊張另一半的聲譽。蕭定一續指：「第二點佢特別要求我一定要幫佢澄清，就係肯定佢嘅另一半無去賭場。呢件事係佢最介意嘅，可能佢嘅另一半詐型，佢強調佢另一半係一個唔賭錢嘅人。」

蕭定一透露王賢誌私下聯絡。（facebook@蕭定一）

王賢誌特別澄清另一半亦冇賭錢，但蕭定一質疑王胞妹會「嫁禍你」？（facebook@蕭定一）

婉拒Call in對質 蕭定一質疑大玩「語言藝術」

面對Vinci的私下請求，蕭定一大方表示可以幫忙，更建議：「Vinci，我覺得最妥當嘅方法，就係你親自打電話（call in）入嚟澄清。」結果Vinci考慮一晚後婉拒，只希望蕭定一代為說明。此舉令蕭定一對其解釋提出嚴重質疑，直指他在玩文字遊戲：「我覺得喺佢嘅講法入面，有少少文字同語言藝術。可能你真係十幾年冇入過賭場，但係唔入賭場，並不代表完全冇賭錢。而家最大額嘅賭注，好多時係私底下嘅局，唔入賭場係咪等如完全冇賭錢呢？」

王賢誌同另一半Kevin離港暫居加拿大。（IG@mrvinciwong）

王賢誌指Kevin亦冇賭錢習慣。（IG@mrvinciwong）

力撐爆料老友 點出最大盲點：阿妹生安白造？

對於消息來源，蕭定一企硬力撐自己的好友絕對沒有說謊：「我嘅立場係，呢個消息係源於我一個極之好朋友同我講嘅。呢個朋友，我同佢確實非常之熟。呢個朋友亦都係一個非常之老實嘅人，我絕對唔相信佢會對我講大話。」他透露，Vinci聲稱自己欠債數目不大，但老友最憤怒的是Vinci完全無交代就遠走高飛。

蕭定一更指出整件事的最大破綻，直指若Vinci真的清白，為何會被親生妹妹王賢德大義滅親公開炮轟：「如果你話根本冇呢件事，咁點解你妹妹會噉樣指控你呢？你妹妹係咪生安白造，嫁禍畀你呢？呢個係最大嘅癥結矛盾。」

他強調兩人私下完全沒有「吵大鑊」，自己只是如實轉達朋友的說話，並偏向信任相熟的好友。而蕭定一解釋自己身為破產人士，亦選擇談論王賢誌欠債，他解釋：「咁我講晒所有娛樂新聞嘛。」他最後向網民大派花生：「大家係成年人，我相信我哋嘅聽眾同觀眾都非常有質素。成件事嘅來龍去脈就係咁，大眾自己會有個判斷：到底你欠下嘅債係咪賭債？入面係咪包含部分賭債？哪怕唔係全部。」

蕭定一再講王賢誌。（facebook@蕭定一）