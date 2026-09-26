唐氏綜合症韓星鄭恩惠突曬超聲波照　網民轟「太自私」父親急撲火

憑韓劇《我們的藍調時光》飾演韓志旼雙胞胎姊姊的韓國首位唐氏綜合症演員鄭恩惠，去年與年長8歲的圈外男友趙英男結婚。昨日（25日）中秋佳節，她突然在社交平台疑宣布懷孕，丈夫手持一張超聲波照片，瞬間引爆網絡道德爭議，最終要父親出面解畫。

鄭恩惠演出《我們的藍調時光》而廣為人認識。（截圖）

鄭恩惠在劇中飾演韓志旼雙胞胎姊姊「李英希」。（截圖）

金宇彬亦有份演出。（截圖）

鄭恩惠是患有唐氏綜合症的知名畫家兼演員。（ig圖片）

撫肚曬超聲波照 網民狂轟：太自私！

現年36歲的鄭恩惠在社交平台分享了一張與丈夫的深情合照，相中的她雙手溫柔地撫摸著腹部，而丈夫則高舉一張嬰兒超聲波照片。這份本應充滿喜悅的「喜訊」，卻惹來大批網民猛烈抨擊。

由於鄭恩惠患有唐氏綜合症，其丈夫趙英男亦是智能障礙患者，大批網民擔憂胎兒患病的遺傳風險極高，留言狂轟兩人決定輕率：「太自私，不怕遺傳？」、「如果會遺傳，真的不建議生下來受苦」。

鄭恩惠在社交平台分享了一張與丈夫的深情合照，相中的她雙手溫柔地撫摸著腹部，而丈夫則高舉一張嬰兒超聲波照片。（ig圖片）

二人去年結婚。（ig圖片）

曾上節目憂無力撫養 丈夫懼怕下一代遭嘲笑

事實上，夫妻二人的生育問題早有隱憂。他們早前參與綜藝節目《同床異夢2》時，鄭恩惠的母親已公開提出質疑：「要是生了孩子，能好好照顧、把他養大嗎？」她明言若二人產子，最終撫養與教育的重擔只會落在長輩身上。丈夫趙英男當時亦曾展露深切的擔憂，坦言：「我自己就是身障者，如果孩子也生來有殘疾該怎麼辦？萬一孩子也是身障者，就會成為被嘲笑的對象。」

二人疑有喜，遭網民轟「太自私」。（ig圖片）

二人疑有喜，遭網民轟「太自私」，父親稱是AI照。（ig圖片）

AI改圖露破綻 父親火速澄清未有懷孕

正當懷孕風波越演越烈之際，有眼尖的網民發現，鄭恩惠在照片中身穿的連身裙裙襬細節極不自然，質疑該照片根本是人工智能（AI）生成的合成圖。隨後，鄭恩惠匆匆將該惹火帖文刪除。

眼見群情洶湧，鄭恩惠的父親迅速接受韓國傳媒訪問為事件撲火。他親自打破傳聞，強調女兒懷孕「完全不是事實」，並解釋這場風波的由來：「英男和恩惠原本想製作一張帶給大家歡樂訊息的照片，在嘗試製作各種圖片的過程中，才出現了這張照片。」

夫妻曾一齊上節目曬恩愛。（截圖）

夫妻曾一齊上節目曬恩愛。（截圖）