洪楗華抗癌十年帶病上《流行經典50年》　范振鋒失摯友：相識30年

曾推出經典金曲《我失戀你悲傷》的90年代前寶麗金歌手洪楗華，昨日（26日）突然傳出離世噩耗，終年49歲。據悉，洪楗華於約十年前不幸確診患癌，經過醫治後病情一度好轉。他更於2020年短暫復出幕前，亮相無綫音樂節目《流行經典50年》獻唱首本名曲，當時狀態極佳，無奈最終仍不敵病魔撒手人寰。

洪楗華傳出離世消息。（電視截圖）

曾被封「翻版金城武」。（Facebook圖片）

師兄弟相識30年 范振鋒痛失摯友

與洪楗華相識超過三十年的范振鋒，在接受《香港01》電話訪問時語帶傷感，坦言對摯友離世感到極度悲痛：「好難過，聽到消息後自己都有喊，識咗三十幾年。」兩人早在14、15歲時已跟隨已故「音樂教父」戴思聰學習唱歌，份屬同門師兄弟，可謂識於微時。范振鋒憶述當年點滴時大讚對方：「我哋以前都係跟戴老師學唱歌，佢好靚仔，唱歌仲好似張學友咁好聽！我哋以前經常有聚會，同一齊參加比賽，令大家都有進步！」

范振鋒透露，數年前在戴辛尉的協助聯絡下，兩人曾相約見面，當時得知對方的病情已經好轉，他感觸地表示那是兩人的最後一面：「嗰次應該係最後一次見，我同佢真係好耐冇見，一見已經攬實佢，好激動，佢都被我嚇親。我見佢時係好返咗，仲有叫大家保重身體，今日知道消息真係好難過。」

范振鋒與洪楗華相識超過30年，都是跟戴思聰學唱歌。（ig圖片）

薛家燕黃翊深表震驚 難忘熱愛音樂之心

2020年，洪楗華獲TVB邀請參與由薛家燕主持的《流行經典50年》，除了獨唱外，更與同場的黃翊及劉彩玉一起Jam歌。薛家燕得知死訊後表示難以置信，她感慨指雖然雙方只見過一次面，但印象極為深刻：「記憶中佢好靚仔，唱歌又好聽。當時佢應該已經係患病，但望落好健康，真係好可惜！」

至於當年曾與他同台Jam歌的黃翊亦深感突然，他坦言腦海中湧現不少回憶，並大讚對方是一位熱愛音樂的歌手：「好突然，腦中好多回憶，雖然佢唔係我出道年代，但一次見面感覺佢比較靜，同我唔同，我就好多口。但感覺到佢好熱愛唱歌嘅男仔，望佢家人節哀。」

復出獻唱嘅洪楗華，當時精神狀態極佳。（電視截圖）

洪楗華上《流行經典50年》時已患癌。（電視截圖）