陸偉雄大律師年幼喪父讀法律希望幫人　34歲高學歷兒子繼承衣缽

經常在《東張西望》為平民百姓發聲、獲網民封為「東張包青天」的陸偉雄大律師，向來給人充滿正義感的法庭鐵漢形象。早前他親自出馬協助坪洲吳伯伯爭奪「送飯氹層樓」的養老物業，俠骨柔情令全城動容。近日，陸偉雄作客YouTube頻道「會十八」的訪談節目，放下嚴肅面貌，親自揭開執業數十載的心路歷程，更曝光鮮為人知的家庭生活。他於節目中大爆金句，直言：「幫人是使命，打官司從來不是為了金錢，而是為了公義！」

陸偉雄被封「東張包青天」。（YouTube@會八十）

自小立志成為律師。（YouTube@會八十）

經常替基下階層伸張正義。（截圖）

年幼喪父苦學成才

出身基層家庭、幼年喪父的陸偉雄，全靠母親獨力撫養成人。回首苦學成才的初心，他坦言當初只求生活安穩：「我基層長大，可能覺得好好讀書會對將來有一個好好改善，我當時目標係可以加入政府，搵份政府工，俗語所謂鐵飯碗，我嗰時已經係滿足。」

直至1984年，他成功加入前律政署擔任檢控主任，這次經歷徹底扭轉了他的人生軌跡，亦激發起他對法學的熱誠。他在節目中憶述當年的法庭見聞：「當時見到好多律師、大律師，仲有好多被告，當時覺得世界上比較複雜。看似有啲人俾警察拉咗，看似有罪，但去到法庭，可能今次拘捕係誤會，或有合理辯解。」

看盡法庭上的人生百態，陸偉雄深刻體會到法律背後的真諦：「其實法律唔係鐵板一塊，我加入律政署後就體驗到有時會拉錯人，某啲檢控唔符合社會公義，我開始對法律產生濃厚興趣。我唔敢話改變法律，只係想更了解法律，可能將來去幫一啲咁嘅人。」正是這份「想幫人」的強烈使命感，驅使他不斷自我增值。最終他憑著不懈努力，成功考獲英國倫敦大學法律學位，並於1992年正式在香港展開私人執業，踏上為民請命的大狀之路。

滿懷感激謝賢內助

作為一星期工作六天、每天由早上七時奮戰至晚上十一時的典型「工作狂」，陸偉雄坦言也曾渴望過朝九晚五、回家看電視吃飯的平凡生活。無奈刑事大律師這份「救人」工作的突發性質，讓他必須隨時待命。他滿懷感激地表示，多年來全賴妻子充當最強後盾打點一切，加上家人的體諒，才能讓他無後顧之憂地在法庭上衝鋒陷陣。

陸偉雄喺法庭上見盡人生百態。（資料圖片）

年輕時嘅陸偉雄。（資料圖片）

壽宴接求救電話 慈母大義催促：做嘢緊要

在訪談中，陸偉雄分享了一段與亡母的深刻往事，盡顯母子情深。他憶述某年為母親在酒樓設宴慶生，正當親友準備起筷之際，他突然接到當事人被捕求救的緊急來電。面對親情與當事人福祉的兩難，深知對方在警署必定徬徨無助的他，最終決定以救人為先，並向母親請罪。

深明大義的母親不但未有動怒，反而幽默笑問：「你走咗，呢餐飯邊個埋單？」當他承諾會先結帳才離開、保證家人吃飽不必留低洗碗後，母親即爽快催促：「阿仔，做嘢緊要，你即刻去差館啦！」這份無私的包容與支持，讓他銘記一生。

極罕唔係着西裝打煲呔。（受訪者提供）

34歲菁英獨子曝光 父子兵上陣傳佳話

除了談及母親，陸偉雄亦罕有提及令他引以為傲的34歲獨子陸俊傑（Lawrence）。他笑言上一次放長假已是十多年前，正是為了陪兒子遠赴英國留學，親自打點起居。如今，陸俊傑已繼承父親衣缽，成為一名擁有高學歷的菁英大律師。陸偉雄說：「佢讀法律，佢都係大律師嚟，都好好彩佢喺我大律師辦事處，我哋係一齊執業緊，所以都係開心一回事。」陸偉雄亦桃李滿門收很多徒弟，他說：「我事務所裡面有好多屬於我嘅徒弟，我個仔亦喺裡面執業，好似一家人咁，好開心。」

翻查官方資料，陸俊傑曾以優異成績考獲香港城市大學法律碩士學位，其官方履歷照更是相貌堂堂。他梳著整齊的紳士油頭、蓄著俐落鬍鬚，身穿筆挺雙排扣西裝，眉宇間流露著專業威嚴，氣度與父親同出一轍。父子二人目前在金鐘海富中心並肩作戰，更曾以「父子兵」姿態同庭打官司，成就香港律政界的一段佳話。

陸偉雄亦罕有提及令他引以為傲的34歲獨子陸俊傑。（截圖）