鍾嘉欣驚揭大女見證細佬出世：佢係血淋淋，But it’s beautiful

TVB綜藝旅遊節目《藍朋友·旅朋友》由王祖藍主持，本周一至周五翡翠台晚上10點半播出壓軸的《藍朋友·旅朋友 溫哥華篇》，在溫哥華，祖藍將會攜手太太李亞男接連拜會居於當地的好友們，明晚（28日）為《溫哥華篇》打頭陣的，將是與祖藍相識超過廿載的鍾嘉欣（Linda）。

Linda接受王祖藍同李亞藍訪問。

真情流露。

Linda喺節目仲會展現烏龍一面，就係連自己邊年結婚都唔記得。

「睇住細佬出世，係一種experience of life」

自2021年演出《星空下的仁醫》，便鮮有亮相TVB的Linda，在《藍朋友‧旅朋友 溫哥華篇》中將敞開心扉，大方分享一些從未公開講過的秘密。嫁了醫生老公、身為三孩之母的Linda，驚爆當年生B是在溫哥華家中，更透露女兒都有見證兒子出生過程：「我自己接（生）㗎」、「因為喺屋企吖嘛，你咪接住佢咯」、「我個女都有睇住我個仔出世，我係咪奇奇怪怪呢？我覺得好Natural，我覺得佢睇住細佬出世，係一種experience of life，Life is life，佢係血淋淋，But it’s beautiful。」Linda說時的平淡，與祖藍的震驚樣相映成趣。

Linda極度感性亦重視親情。

聽到Linda喺屋企接生三個小朋友，祖藍真係嚇咗一大跳。

聽到Linda喺屋企接生三個小朋友，祖藍真係嚇咗一大跳。

血緣嘅Connection，對Linda嚟講好重要。

Linda透露大女見證細佬出世。

Linda曾分享細女Anika出生的過程，Linda在家中分娩。(YouTube@鍾嘉欣)

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10歲大女受感染：媽咪，我第時都想生三個，好似你一樣

被祖藍封為「超級媽咪」、可以一隻手煮飯、一隻手氹B瞓覺的Linda，又指經歷生B陣痛對她來說十分重要，因為可以讓她深切體會到自己媽咪的偉大；提到鍾媽媽，Linda更感觸大爆發，數度哽咽兼滴淚，相當感性：「我想經歷呢個痛，你知唔知我經歷個痛時經歷緊啲乜？（淚水隨即湧上）嘩！感動添…我可以經歷我媽媽生我三兄弟姊妹嘅過程同感受（持續哽咽），對我嚟講好緊要，我成日都好想同我媽媽好Close，我知道佢好辛苦，好努力，去成為好好嘅媽媽，所以我好愛錫佢…生BB嘅過程我係諗住我阿媽，所以我好有力量。」正正因為生命影響生命，同樣以愛灌溉下一代的Linda，亦令女兒喜歡上媽媽這個身份：「我大女（註：現年10歲）依家同我講，佢話佢想生小朋友，佢話:『我想生三個呀，媽咪，好似你一樣呀。但你可唔可以幫我湊？』」

Linda好感性。

數度落淚。

三孩之母。（ig圖片）

大女都話想生3個小朋友。（ig圖片）

鍾嘉欣愛夫宣言：我好鍾意佢，由頭到腳都鍾意！

重視「愛」與「連結」的Linda，自然亦是「戀愛腦」，當年她認識了老公Jeremy後，向閨密李亞男劈頭第一句是：「我搵到我嗰個人喇，我好鍾意佢，由頭到腳都鍾意！」祖藍更爆料指，向來視演藝事業為生命的Linda，遇上Jeremy後，出現了180度轉變，祖藍：「我記得我係同佢傾工作，佢話『我唔使架喇，事業依家唔重要，我以後最緊要係家庭』。」Linda聽畢即補充指入TVB拍劇，曾對她來說是遙不可及的夢：「我以前係睇TVB電視劇大架嘛，我見到佘詩曼、朱茵、蔡少芬、周海媚、陳松伶，我已經發夢好想喺呢個電視（出現）。」

Linda話自己係戀愛腦，對佢老公係「由頭到腳」都鍾意。

Linda話自己係戀愛腦，對佢老公係「由頭到腳」都鍾意。

Linda話自己係戀愛腦，對佢老公係「由頭到腳」都鍾意。

一家五口，好幸福！

大量珍貴舊照片節目中悉數曝光

除了大方分享內心最真實想法、以及對愛情及家庭的看法，Linda還與李亞男在海邊高歌當年自己的作曲作品《有一天》，配以製作組加插的三人成長照片，煞是感動，Linda唱畢後還不忘幽默自嘲「想當年」：「諗番起我哋大家仲係好瘦、好幼，同埋好白淨」、「依家無論如何都有種老味，少少嘅味喺度。」

影響Linda想入TVB追夢嘅五大女神。

影響Linda想入TVB追夢嘅五大女神。

Linda笑言無論大家點努力Keep，都有陣老味，好可愛。