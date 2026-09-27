郭富城深圳騷父女同場Battle鯊魚舞　兩千金靚樣罕公開騷超強舞技

天王郭富城（Aaron）昨晚（26日）「追月」於深圳舉行《ICONIC》巡迴演唱會，現場氣氛熾熱。在過去每場演唱會中，郭富城都會特設與現場觀眾互動的「Battle」環節大跳《鯊魚舞》。然而，這晚深圳站。郭富城卻為觀眾帶來驚喜，與兩位可愛千金上演「父女Dance Battle」。

郭富城（Aaron）昨晚（26日）「追月」於深圳舉行《ICONIC》巡迴演唱會。（IG@aaronkwokxx）

與入場觀眾一起開心「追月」。（IG@aaronkwokxx）

郭富城與兩千金同場Battle鯊魚舞

郭富城之前出活動曾透露兩位愛女自學完《鯊魚舞》後，直言要跟他「Battle」舞技，沒想到這幕卻在深圳演唱會上實現。昨晚，郭富城在台上興奮地向全場觀眾大喊：「跟住落嚟有咩人可以挑戰到我呢？其實講個秘密畀大家聽，今日除咗在座嘅觀眾之外，其實我兩個女都係觀眾嚟㗎！因為佢哋兩個已經偷偷地話要挑戰老竇！」，現場頓時爆發出陣陣尖叫聲。

郭富城介紹兩個女兒出場。（小紅書@pumawu）

郭富城完全清楚太太及女兒的位置。（小紅書@pumawu）

罕有公開兩千金靚樣

隨後，現場大螢幕鏡頭捕捉到坐在觀眾席的妻子方媛以及兩位寶貝女。愛女心切的郭富城親自指揮：「攝影師調一下，你們站好啦哈，站好，OK，對對對，這裏就好了！媽媽也在，OK！可以了可以了，你們兩個合在一起可以嗎？讓我來介紹，這是我兩個女兒，她們的名字叫（大女）郭詠希（Chantelle）跟（二女）郭詠萱（Charlotte）！」全場觀眾隨即給予最熱烈的歡呼聲支持。

兩位女兒一點都沒有怯場，郭富城外父更笑到四萬咁口。（小紅書@pumawu）

兩位女兒聽爸爸的話企好。（小紅書@pumawu）

兩姊妹毫無怯場 完美展現「舞台王者」優秀基因

當《Baby Shark》（鯊魚舞）音樂響起，戴著Cap帽、身穿爸爸演唱會周邊T恤的大女Chantelle與二女Charlotte絲毫沒有怯場，隨即跟隨節奏大跳鯊魚舞。兩人動作流暢自然、節奏感極強，跳得有板有眼，在結尾部分更完美做出爸爸的招牌抬腿動作，充分遺傳了天王爸爸的優秀舞蹈基因，跳完後，兩位小千金更十分有禮貌地向全場觀眾鞠躬答謝，表現得落落大方，萌爆全場。更令現場觀眾驚艷的是，大螢幕特寫下的兩位小千金精緻可愛，顏值極高，簡直完美繼承了郭富城與方媛的強大基因，這也是夫妻倆罕有正式公開兩位千金的正面樣貌。

兩位小千金精緻可愛，完美繼承了郭富城與方媛的強大基因。（小紅書@pumawu）

好有表演慾。（小紅書@pumawu）

看到女兒們精彩的表現，郭富城在台上忍不住豎起大拇指大讚，並興奮地問道：「跳得怎麼樣？」觀眾齊聲表示：「好好呀！」郭富城續言：「我話畀大家聽啊，唔係爸爸教佢哋㗎，佢哋係自學㗎！」語氣中滿是驕傲。網民看了片段後紛紛留言：「姐妹長相和跳舞都遺傳了爸爸」、「大女兒像媽媽，小女兒像爸爸」、「一家人顏值都很高～」、「哈哈，好棒呀！真的讓人眼前一亮，太棒了！」、「欣賞讓孩子露面」、「不得了啊落落大方可可愛愛」、「幸福感爆棚」。

兩位小朋友動作流暢。（小紅書@pumawu）

節奏感極強。（小紅書@pumawu）

預告或帶女兒赴美跟排舞師學藝

郭富城之前曾大讚兩個千金有跳舞天分，最重要是有拍子和音樂感，但自言對跳舞嚴格，若將來女兒跳舞有一定水準，會考慮帶女兒到美國跟她們偶像BABYMONSTER的排舞師學跳舞。此外，為了女兒的興趣，郭富城在家中特別設置練舞空間，配有舞墊與鏡子，並請舞蹈老師指導，自己也會在一旁協助女兒練習，從動作節奏到走位都親自教學。

不愧亞洲舞王女兒。（小紅書@pumawu）

完美ending！（小紅書@pumawu）