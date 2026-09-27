林淑敏被問與滕麗名鄭世豪不和事件　Dead air數秒終開口回應

無綫處境劇《愛・回家之開心速遞》早前大結局，結束前夕突然驚爆滕麗名與林淑敏不和，而早於兩年前已盛傳跟林淑敏反目的「細龍生」鄭世豪竟然加把嘴，因而引起外界臆測。「大小姐」林淑敏今日（27日）現身禁毒嘉年華活動擔任活動大使，大方回應事件。

「大小姐」林淑敏今日（27日）現身禁毒嘉年華活動擔任活動大使。（盧振輝 攝）

「大小姐」林淑敏今日（27日）現身禁毒嘉年華活動擔任活動大使。（盧振輝 攝）

提到與滕麗名及鄭世豪的關係，林淑敏表示：「我覺得隨住劇集完成咗，所有是非或者話題都應該丟淡，我自己就老實講想為套劇好，希望大家保留一個好嘅印象。我依家睇到平台《開心速遞》仍然排得好高，希望大家觀眾將focus留返喺套劇度。」至於問到可有跟兩人聯絡，林淑敏透露：「我自己就比較被動，現時工作行先。」至於可會為失去友誼而感到可惜，林淑敏dead air數秒，然後笑言：「我覺得…呢啲我唔回應喇…希望大家放返焦點喺劇。」

林淑敏大方回應與滕麗名、鄭世豪不和事件。（盧振輝 攝）

林淑敏dead air數秒後，笑言：「我覺得…呢啲我唔回應喇…希望大家放返焦點喺劇。」（盧振輝 攝）

至於工作方面，林淑敏認為希望能夠用自己身分做一些為社會好的工作，早前中秋節亦參與了長者慈善工作，為長者煮飯，更透露蔡一傑每年都會出心出力發起活動，自己就透過其他途徑去幫手。談到《愛回家》完結後，暫時沒有拍攝工作，遇上寒冬期可會覺得艱難，林淑敏坦言：「其實成個行業都艱難，盡力做到最好。我開咗9年幾處境劇都冇煲過劇，依家就係咁煲劇，以前真係冇時間，有時間都睇劇本或者做工作嘅嘢，依家做好平常嘅嘢我覺得好開心。」

滕麗名做完訪問即閃轉身走人，拒與林淑敏合照。（資料圖片）

滕麗名做完訪問即閃轉身走人，拒與林淑敏合照。（資料圖片）

林淑敏傳與滕麗名不和。（資料圖片）