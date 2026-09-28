凍齡影后近距離素顏清純感依舊　被封最強繼母遭老公背叛選擇原諒

現年50歲的金馬影后李心潔，今年參加內地綜藝節目《乘風2026》後，在內地人氣回升。日前，由她與王禮霖共同監製的電影《黑潮》入選《第十屆平遙國際電影展》主競賽「藏龍」單元，她特意前往山西出席影展開幕式，並在社交平台興奮發文，透露自己今次帶着「雙重身份」：「這是第一次受邀到平遙國際電影展。此行同時帶着第二部監製的電影《黑潮》參加藏龍主競賽，也身兼臥虎單元的評審，非常榮幸。」除官方行程外，亦有網民在當地偶遇李心潔，面對大批熱情粉絲，不但展現出超高親和力，更無懼以素顏示人，其真實狀態好得令人震驚。

金馬影后李心潔與王禮霖共同監製的電影《黑潮》入選《第十屆平遙國際電影展》主競賽藏龍單元。（IG@sinjelee1234）

李心潔之前專誠來港擔任金像獎頒獎嘉賓，與金燕玲頒發「最佳男主角」獎項。（資料圖片）

李心潔今年還參加了內地人氣綜藝節目《乘風2026》。（視頻截圖）

素顏氣場全開

從網民分享的短片可見，李心潔當日身穿一襲深藍色簡約長袖連身裙，搭配黑色短靴，整體造型乾淨俐落又不失大氣。更令人驚嘆的是，李心潔當日幾乎是全素顏現身，一頭清爽短髮隨風飄逸。雖然少了舞台上的濃妝豔抹，但皮膚緊緻光澤，面色紅潤，精神狀態極佳，完全看不出已年屆半百。

李心潔一身裝扮非常隨性。（小紅書@琨兒_超愛Sinje）

李心潔向一眾粉絲及影迷揮手打招呼。（小紅書@琨兒_超愛Sinje）

李心潔從室內走出來時，手裡拿着一個銀色保溫杯，感覺相當隨性自然。看到周圍有大批粉絲及影迷等候，她完全沒有明星架子，露出招牌甜美微笑，並主動走近眾人揮手致意，親切感爆棚。

李心潔無懼素顏示人。（小紅書@琨兒_超愛Sinje）

來者不拒，親自簽名。（小紅書@琨兒_超愛Sinje）

來者不拒親自簽名

現場有不少忠實粉絲帶着李心潔過往的專輯CD、紀念冊及照片前來支持。李心潔見狀毫不猶豫，直接接過簽名筆，耐心地逐一為大家簽名。簽名過程中，她始終保持笑容，還不時與身旁的影迷眼神交流、點頭示意。隨後在保安人員護送離開時，她依然邊走邊向四周的群眾揮手告別，非常親切。影片曝光後，不少網民紛紛留言狂讚：「好年輕感，真的好神奇」、「依然清純感」、「不化妝真的好好看」、「這素顏好漂亮啊」。

李心潔逐一滿足粉絲。（小紅書@琨兒_超愛Sinje）

全程笑容掛面。（小紅書@琨兒_超愛Sinje）

曾歷婚姻巨大風波 選擇原諒攜手至今

事實上，李心潔除了事業成就斐然外，其感情路也曾備受外界關注。她於2010年與導演彭順結婚，婚後更視彭順與前妻所生的女兒如己出，多年來情同親生母女，獲譽為「最強繼母」。然而在2014年，彭順被拍到與「Sing之天使」李悅彤（Liddy）親密約會，爆出婚外情風波，震撼整個娛樂圈。

二人感情極好。（影片截圖）

當時面對丈夫的背叛，李心潔選擇以包容與愛面對，發表聲明坦言「十二年的感情，不是三言兩語可以說清楚的」，並表示願意與丈夫一同面對挫折、走過難關。最終，彭順誠心悔改，李心潔亦選擇原諒，兩人更於2016年喜迎一對雙胞胎兒子，重拾美滿家庭。