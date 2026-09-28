TVB御用斯文敗類遇熱情少女合照紳士手避嫌　曾涉鹹豬手震驚全城

現年57的前TVB小生蔡子健，於1993年參加TVB藝員訓練班第6期進修班後入行，起初主要擔任兒童節目《閃電傳真機》主持，後來因為經常參與旅遊節目而有「旅遊王子」稱號。不過在2008年，蔡子健捲入「魔術鹹豬手」事件，令形象插水。翌年，蔡子健離開TVB，重回校園攻讀北愛荷華大學工商管理碩士課程，及後轉行投身保險界，並與醫生太太蘇予芊育有兩女一子。近年，蔡子健主要擔任財務策劃師、大學講師及企業培訓師，但亦偶爾在幕前客串演出，參與在TVB播出的合拍網劇《守誠者》，及ViuTV劇集《三命》和《COURT!》。雖然他澄清自己並非「全面復出」，但再次亮相螢幕仍勾起不少觀眾的褒劇回憶。近日，有網民在泉州野生捕獲蔡子健，並將合照上載至社交平台，隨即引起網民熱議！

蔡子健早前出席ViuTV劇集宣傳活動，他澄清並非「全面復出」。（資料圖片）

蔡子健（左1）在《守誠者》驚喜出鏡。（《守誠者》截圖）

早年有網民發現蔡子健任理工客席講師。（微博圖片）

蔡子健停車場被巧遇 親切提醒粉絲「摘口罩」合照

近日，有網民在泉州一個停車場野生捕獲蔡子健，並以「在泉州偶遇港星衛英姿前任『兆榮佳』（《陀槍師姐III》角色）」為題寫道：「一眼認出『兆榮佳』，被編劇強行寫壞的意難平角色！哈哈，人真的很溫柔，還提醒我拍照偷偷掉口罩再拍。」從照片可見，年過半百的蔡子健，依然保持著高大的身形，面帶笑容，顯得十分親切，狀態相當不俗。而且雖然該名女博主合照時相當挨近蔡子健，但蔡子健在拍照過程中全程將雙手擺在背後，以「紳士手」與對方合照，避免發生任何不必要的身體接觸。

網民開心分享與蔡子健合照。（小紅書圖片）

照片一出，隨即勾起網民的煲劇回憶，紛紛留言：「榮兆佳啊」、「我覺得王英傑（《鑑證實錄II》角色）才是他的顏值巔峰，真的很帥」、「王英傑跟潘sir (心理學家） 是巔峰」、「榮兆佳還是那麼好看」、「蔡子健還是很帥啊」、「旅遊王子」。

曾捲「魔術鹹豬手」疑雲

不過，也有網民「舊事重提」，寫道：「據說這位是tvb傳說中的。。。嗯」、「聽說會變魔術」。回顧蔡子健當年的演藝生涯，由入行起，蔡子健也參演過不少劇集演出，包括《金裝四大才子》、《陀槍師姐III》、《烈火雄心II》、《大唐雙龍傳》、《仁心解碼》等，其中《十萬噸情緣》中與張家輝和張可頤合作。蔡子健在《十萬噸情緣》其中一幕中飾演「Jacky」，金絲眼鏡西裝look的他更在劇中輕撫張可頤的纖腰揩油，那副賤笑着被張可頤掌摑的模樣可稱得上是經典。

以前講到蔡子健拍劇，大家都會聯想起「御用斯文敗類」。（《十萬噸情緣》截圖）

劇中蔡子健輕撫張可頤的纖腰揩油，那副賤笑着被張可頤掌摑的模樣可稱得上是經典。（《十萬噸情緣》截圖）

約在2008年《瘋SHOW快活人》中，苑瓊丹於節目中揭露「魔術鹹豬手事件」，指某TVB男藝人借表演魔術為由，對多名女藝人揩油，不少報道指事件牽涉郭羨妮、陳芷菁、楊茜堯及陳敏之等近20位女星，但強調涉事者非當紅小生陳豪、黃宗澤。

蔡子健在《陀槍師姐III》飾演「兆榮佳」一角令觀眾留下深刻印象。（《陀槍師姐III》截圖）

蔡子健（右1）還是兒童節目主持之一。（ig圖片）

蔡子健符合6大特徵成最大嫌疑人

其後有傳媒根據節目內容整理出嫌疑人6大特徵，包括：該無綫男藝員高過黃宗澤、斯文靚仔、識煮幾味、經常拍旅遊節目、喜歡玩魔術和曾同女藝人秘密拍拖。當時有傳媒整理特徵後，列出多名嫌疑人，當中最大嫌疑的就屬蔡子健。事件經報道後發酵，更傳驚動TVB高層。其後苑瓊丹親自前往TVB解釋，事後傳媒報導指TVB高層要求苑瓊丹、蔡子健及各女藝員封口不談。當時蔡子健曾回覆傳媒表示：「如冇實質嘅證據，我唔需要回應，真係查到先算。」

蔡子健由演員成功轉型為財務策劃師。（資料圖片）

而至最近他出席劇集宣傳時，再被問到為何在當紅之際選擇毅然離開心愛的演藝事業，蔡子健坦言：「當你喺某一個地方發揮唔到你嘅價值，咁你就要搵個第二個平台。（離巢前工作量大減？）我又唔係好記得，因為太耐。（無綫叫你返去拍劇？）佢哋冇。（無綫搵你返去拍唔拍？）千祈唔好咁講，我哋呢啲小角色，唔敢講。不過如果真係搵，我都樂意嘅，你睇今日幾多人才，咁我哋呢啲已經過咗氣嘅老人家。」