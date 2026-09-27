鍾培生回應與龍豐卡牌減價戰　指投訴率不足2%：好多人為鬧而鬧

鍾培生與鉅京控股合資開設的卡牌店HKTCG，早前捲入Pokémon卡牌減價戰。事緣Pokémon 30周年日版M6A「30th CELEBRATION」推出前炒風熾熱，HKTCG於8月底先以1,980元推出卡盒連月餅禮盒套裝，其後再以每盒1,800元接受預訂。未幾，主攻藥妝零售的龍豐集團突然加入戰團，以較低價格預售卡盒，HKTCG其後將預訂價調低至1,380元，龍豐亦繼續減價，最終一度以828元接受預訂，較HKTCG早期1,800元的預訂價低逾一半。

鍾培生宣布將於12月9日舉行本年度《培生擂台：無敵盃》，焦點賽事為「神奇小子」曹星如對戰「澳門拳王」蔣立昌。（鄧穎琪攝）

鍾培生早前回應減價戰時，強調預售市場價格浮動是必然，自己已盡量以最優惠價格，甚至很多同行都找HKTCG攞貨，他又曾不點名表示，有原本並非經營日版Pokémon卡牌生意的商戶將產品當作宣傳開支，「惡意競爭」影響不少行家，又提醒消費者留意價格「不合理地便宜」的貨源。此外，龍豐9月16日起已搶先到貨，但號稱「全球最大集換式卡牌及運動卡中心」的HKTCG 卻要10月才可取貨，亦引起不少網民爭議。今日鍾培生在《培生擂台：無敵盃》宣傳活動上，就回應是次事件，指HKTCG訂購盒數以萬計，而且由始至終都是承諾10月出貨，冇講過九月，「我哋最緊要滿足而家有嘅客，我而家出俾你都冇問題，100盒、200盒，隨時都攞到⋯⋯產品寫住10月就10月㗎啦。」又指實際投訴率不足2%，很多網民都是為鬧而鬧，實際上根本冇訂過卡，並指：「好多人唔滿意我哋成日都一齊贏。一齊贏，邊個輸？就係冇支持我哋嘅人會輸。」最後，他更透露HKTCG接下來有勁爆大計，繼續秉承開店以來的優勢。

鍾培生回應近日與龍豐的Pokemon減價戰。（鄧穎琪攝）

鍾培生知道大家關注M6A系列，表示：「其實我哋都陸續出緊貨，亦都係我哋應承咗大家，我哋喺10月內會出晒貨，我哋會喺10月內出晒貨。」他又透露今次事件投訴率其實不多，原本投訴率為零點幾%，近日升至不足2%，自己重視每一位客人，會繼續降低投訴率，預告：「我哋有非常多嘅配套，例如我哋同咗最主流嘅鑒定公司， PSA同埋CGC去合作，我哋官方嘅合作，大家可以一路開卡，可以將最靚嘅去鑒定，我哋會將最靚嘅價錢俾返大家。同埋Pokemon三十周年亦都係一個好大量嘅學問，好多人入門嘅門檻都好容易，見到好多人百花齊放，去攞呢一件貨，而我哋嘅貨量係所有人嘅倍數，最緊要滿足而家買咗嘅人嘅貨，出返俾佢哋，有一個好開心、開卡嘅體驗，我哋成班講，Play、Trade同Collect，我哋cover晒呢幾樣嘢。」

鍾培生透露，HKTCG實際接獲的投訴率極低，不足2%代表有超過98%客戶都滿意他們的服務。（鄧穎琪攝）

問到投訴率是因為出貨太慢還是價錢太貴，他回應：「我哋價格有調整過，出面有人平過我哋，香港人會輸打贏要，但係大部份我哋嘅客戶都唔係咁樣，我哋原本嘅價格都係比其他人優惠，本身唔係我哋客戶嘅人都嚟買，就覺得好似最平，結果有人平過我哋少許，佢就會好嬲。好似啱啱我老婆好好，送咗兩部iPhone俾我，我都係同Apple去訂，第一日就訂，老婆送我就即刻訂，佢都同我講12月先到貨，但係你都會見到先達好快就有一兩部，但係嗰個量唔多，我當300、500盒，一兩千盒好未？但係我哋嘅盒數係用萬去計。」

記者於是續問，龍豐較早有貨，是否由於訂貨量較少？鍾培生解釋：「No No，唔討論任何其他公司，但係我哋呢個貨品，由講嘅時候都係講話10月出，我哋係冇應承過9月呢一件事，我哋全部都係講10月，所以我哋10月內就會deliver到呢件事。」他指HKTCG每次都破紀錄，支持者眾多，又提到他經常強調的「一齊贏」，並說：「每次都有最大嘅Titles，我哋亦都有好多香港城中嘅貴客、外國influencers、全世界都睇到我哋嘅卡舖，我哋啱啱連最大嘅兩個拍賣會，都同我哋有partnership嘅合作，會令到好多人唔滿意我哋成日都一齊贏。一齊贏，邊個輸？就係冇支持我哋嘅人會輸，今日好多人可以借呢個機會，就話『有人出貨快過你呀！有人平過你！』覺得係對我哋嘅影響，其實佢哋都冇訂貨，我哋投訴，話我哋改T&C（條款與細則），T&C日日都改緊㗎啦，但係你買嗰時嘅T&C我哋會fulfill到你，好多人就係Daily咁樣講我哋，出嚟做生意咁多年，我哋講過嘅嘢一定做得到！ T&C寫過嘅嘢全部都會deliver，我哋講過嘅嘢一定會做到，嚟HKTCG買嘢，保單、保價、如假包換，同埋一定有個量喺度俾你。 」

鍾培生認為，很多網民根本沒有從他的卡舖訂卡，但就為鬧而鬧，又指很多人不滿意他經常一齊贏。（鄧穎琪攝）

至於減價戰會否導致兩敗俱傷，他認為不會，以可口可樂為例，鍾培生指大路貨品不同店舖都可以入貨，但自己有著過人優勢，例如是全世界只有187張、拍賣價過百萬的卡牌，又有Logan Paul畫的比卡超、《符文戰場》繁體中文發佈會等，「有好多呢啲貨喺出面冇，我哋呢度係一個好大嘅優勝。」談到會否爭取盡快出貨予已訂購之客戶，鍾培生表示：「我哋最緊要滿足而家有嘅客，我而家出俾你都冇問題，100盒、200盒，隨時都攞到，但係我哋要成個Experience好，邊個先呢？跟先後次序都好，大家攞得返，加上產品寫住10月就10月㗎啦。」

面對龍豐追打引起的減價戰風波，問到會否有新策略迎戰，他說：「一開始，我睇到好多負面嘅新聞，我覺得有心搞嗰啲人，佢哋係達到宣傳目的，都多謝大家關注我咁多年，有鍾培生個名嘅，無論好嘅唔好嘅，都無限俾人放大，可能利用呢件事炒作好多新聞，佢哋有佢哋嘅目的同埋佢哋嘅成功，無論係你話炒股票，Apple有個增益又好，大家睇到好多數字，數字冇得呃人。大家背後做過乜嘢，你話好多人投訴，但係啱啱係話唔到兩個%係鬧我哋，但係問題有好多大部份好多人上網講，鬧完我哋，我哋DM佢問訂單，都冇訂，全部都係為鬧而鬧嘅，見到嗰啲咩HKTCGscam、fxxkyouderek呀、嗰啲咁樣嘅名，淨係講我哋，其實係代表我哋做得好好！」

鍾培生預告，接下來會與有過億followers的國際明星有合作計劃！（鄧穎琪攝）

此外，鍾培生預告HKTCG接下來的大計，透露剛從美國紐約回來：「我哋HKTCG cover咗20幾種卡牌唔同嘅IP，啱啱我其實就去咗紐約，四日三夜，AJ，啱啱我同用1600萬美金買咗張最貴嘅Pokemon卡嘅人去合作佢哋嘅節目，佢哋raise咗個fund，我將佢哋成個團隊帶嚟香港，做一個好誇張嘅一樣嘢！佢未出街我唔透露太多，嚟緊亦都有國際嘅明星，真係國際、過億followers嘅明星，會出卡，而我亦都係港、澳、台加埋中國大陸、東南亞，exclude韓國嘅代理 ，亦都我哋有紐約最大嘅七間卡舖，有好多合作，我哋亦都促成咗好多嘅trade。」