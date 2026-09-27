75歲李龍基有氣有力超精壯　深蹲50次面不改容網民大讚「打樁基」

75歲的李龍基向來老當益壯，雖然早前與前未婚妻王青霞（Chris Wong）情斷分手，但他依然積極面對人生，繼續四出登台演出。近日，基哥的一段登台表演片段在網上瘋傳，他在台上展現出驚人的體能，令一眾後生仔都自嘆不如！

李龍基與王青霞早年譜出忘年戀。(資料圖片)

深蹲50次面不改容

在曝光的舞台照片中可見，基哥當日悉心打扮，身穿閃爆的深色西裝外套內搭白恤衫，下半身則配搭極為搶眼的桃紅色長褲與鮮紅色皮鞋，一頭標誌性的白髮依然出眾。最令人震驚的是，基哥在舞台上表演時，面不改容地做出極深的深蹲動作。據發帖者透露，基哥當晚即場示範連環深蹲，更誇張的是，他在整個過程中沒有氣喘，完美示範了何謂「有氣有力超精壯」。對於一位年屆75歲的長者來說，這份非凡的腿部力量、核心肌肉與心肺功能實在令人歎為觀止。

基哥真係好勁。（片段截圖）

基哥真係好勁。（片段截圖）

基哥真係好勁。（片段截圖）

基哥真係好勁。（片段截圖）

網民大讚「打樁基」

片段曝光後，瞬間惹來大批網民熱烈討論。不少網民紛紛留言驚嘆基哥的驚人體力，大讚他「體能好過好多廿幾歲後生仔」、「下盤穩如泰山，完全唔會腳震」、「難怪平時咁有活力」。更有網民搞笑地結合他的名字，為他改了個霸氣十足的新花名，大讚他是「打樁基」，形容他的雙腿似足打樁機般強而有力、下盤沉穩紮實。看來基哥平時一定有秘密練兵注重養生，才能在75歲之齡依然保持如此fit爆的巔峰狀態！