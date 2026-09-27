許冠文豁達談生死早向妻兒交代身後事　不需保留全屍：有咩需要？

香港電台全新節目《移植新突破》今輯星級嘉賓包括許冠文、鄺美雲、前醫院管理局主席胡定旭、胡兆康、張可堅、劉倩婷、李丞責、黃錦山、釋常霖法師、李金凱，以及「器官捐贈推廣大使」王鄭浚仁。星級主持包括車淑梅、廖安麗、方健儀、關心妍、鄧慧詩及馮加信醫生。



節目中向來敢言又幽默的「Hello文」許冠文（Michael），罕有談及器官捐贈、生死觀及自己的身後安排，更分享早已與太太及子女談過相關想法。至於他如何看「保留全屍」、骨灰安排及家人日後如何懷念自己。

許冠文在節目中豁達談身後事。（公關提供）

許冠文豁達談生死

談到不少人因希望「保留全屍」而抗拒器官捐贈，Michael態度相當直接。他認為，人到真正需要別人照顧時，才會明白自己並非萬能，亦應該在有能力時幫助別人。他在節目中直言：「譬如捐贈你嘅器官，你可以嘅話就捐畀人哋，自己都冇用嗰時，你都自己要霸住，仲要全屍。有咩需要全屍呢？」

鄺美雲罕公開談童年照顧母親的日子

在節目中另一位嘉賓鄺美雲（Cally）則憶述10歲開始照顧患癌母親的經歷，分享家人陪伴病人的體會，Cally憶述，母親當年患上血癌及乳癌，自己年僅10、11歲已要學懂照顧媽媽。有一次媽媽突然嘔吐，弄得她全身都是，她仍先安慰媽媽、替她清理，最後才處理自己。這段童年經歷令她深深明白，照顧病人除了生活上的照料，家人的態度和陪伴同樣重要。

鄺美雲在節目中回憶童年照顧媽媽的情況，眼泛淚光。（公關提供）

「海豚音王子」王鄭浚仁（Rax）今年獲委任為「器官捐贈宣傳大使」。曾因病一度無法正常說話及唱歌的他，今次參與《移植新突破》「面孔移植」一集，接觸這項較少人認識的移植技術，坦言大開眼界。他希望藉宣傳大使身份，讓更多人認識及關注器官捐贈。