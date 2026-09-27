陳煒結婚四周年　冧爆發表4大愛的承諾：我係你最錫嘅老婆

現年52歲、被外界封為「人妻天花板」的陳煒，與醫學美容醫生丈夫陳國強迎來結婚四周年（絲婚）紀念。剛過去的9月26日，陳煒在社交平台高調放閃，大曬多張甜蜜合照，更霸氣發表「4大愛的承諾」，甜蜜滿瀉。

煒哥被讚係人妻天花板。（IG：@alicechanwai）

煒哥被讚係人妻天花板。（IG：@alicechanwai）

煒哥身材火辣。（IG：@alicechanwai）

陳煒結婚一周年時，與老公到泰國旅行。（IG：@alicechanwai）

貼頭合照狂放閃 霸氣許下4大承諾

陳煒在Instagram（IG）分享了三張慶祝結婚4周年的照片。照片中可見，陳煒與丈夫親密地頭貼頭自拍，她單手托腮笑容甜美，丈夫亦展露著幸福的微笑。另一張照片則展示了慶祝的精緻佈置，桌上擺放著插有數字「4」蠟燭的無花果蛋糕、兩人的Q版手繪畫像、美麗的鮮花，以及可愛的恐龍與Miffy毛公仔，旁邊更放置了代表紀念日的「926」日期積木，充滿溫馨心思。

陳煒更甜蜜留言，向丈夫許下4大承諾：「放心我會繼續陪你去茶餐廳食早餐，得閒接你放工，同你睇戲，煮好嘢畀你食！」她自信地表示「講得出就做得到，因為我係你最錫嘅老婆」，最後更以「Honey I love you forever」作結，閃盲一眾網民。

陳煒同老公賀結婚四周年。（IG：@alicechanwai）

陳煒仲有冧夫四大愛的承諾。（IG：@alicechanwai）

陳煒同老公賀結婚四周年。（IG：@alicechanwai）

曾歷低潮失自我 遇對的人重拾自信

陳煒現在的幸福得來不易。她曾於2008年與台灣商人顏志行結婚，婚後更一度息影並隨夫移居台灣與泰國。可惜兩人因缺乏溝通致感情變淡，前夫亦甚少親熱，令她一度懷疑自己的存在價值，在婚姻中迷失自我，甚至需要尋求精神科醫生協助。這段婚姻最終於2012年黯然結束，而離婚消息更一直隱瞞至2017年才正式公開。直至遇上陳國強醫生，陳煒才真正重拾自信與快樂。陳醫生在陳煒48歲生日時以3卡鑽戒下跪求婚，兩人經歷女方父親病逝而將婚期押後，最終於2022年9月正式結為夫妻。

住千呎豪宅享受二人世界

據悉，由於男方與前妻已育有下一代，陳煒與丈夫婚前已達成共識，婚後不打算生育。這對恩愛夫妻目前定居於大埔半山的千呎豪宅，閒時由「入得廚房出得廳堂」的陳煒親自下廚，徹底貫徹「人妻天花板」的優雅與甜蜜，一心一意地享受著無拘無束的二人世界。

陳煒2022年9月26日與醫生老公結婚。（資料圖片）

兩位好襯！（資料圖片）