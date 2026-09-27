李爾晨激動回應私生活混亂扮大牌　強調冇玩交友App：慎防騙案

無綫戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃2》，播出以來引發全城熱話，今日（27日）16位求愛勇者成功入圍，他們有機會繼續深入了解俞可程、陳若思、何沛珈、阮嘉敏、郭珮文5位女神。活動上，眾人更大玩親密遊戲為節目宣傳。

《女神配對計劃2》成功入圍的16位求愛勇者與5位女神今日（27日）現身出席宣傳活動。（盧振輝 攝）

郭珮文性感亮相。（盧振輝 攝）

郭珮文與前度俞鋆瑞（Ice）。（盧振輝 攝）

郭珮文與前度咬餅乾條勁親密

其中郭珮文被前度俞鋆瑞（Ice）越洋上節目再追求成為焦點，兩人在活動中玩互咬餅乾條遊戲，場面親密，而同樣與郭珮文心意相通的李爾晨（Kyle）只能在旁「觀戰」。接受訪問時，郭珮文與Ice均表示緊張及害羞，而李爾晨就搞笑指感覺很不是味兒。問到在場兩位追求者誰比較有優勢，郭珮文笑言：「兩個都有優勢，兩個都咁高咁靚仔，都係我嗰type嚟。」Ice表示今次為了郭珮文盡力學好廣東話，至於是否有信心追回郭珮文，Ice直言：「我覺得一定有一點信心，但他（李爾晨）也蠻帥的。」

郭珮文與前度俞鋆瑞（Ice）親密咬餅乾。（盧振輝 攝）

郭珮文大讚Kyle及前度高大靚仔，兩人都是自己喜歡的類型。（盧振輝 攝）

Kyle聞言則指節目播出後，自己也被Ice的說話感動到，自己跟郭珮文過去因工作而認識，希望今次能以不同身分互相了解，更認為自己跟郭珮文雖然還有些距離感，但這同時亦是優勢：「好多時感情會因為太了解而分開，有呢個距離感可能會俾到Juliana一啲新鮮感。」郭珮文就認為暫時很難在兩人之間做出選擇，大讚Kyle有幽默感所以想更了解對方，同時本身跟Ice都有關於人生規劃的問題還未解決。對此，Ice直言有必要跟郭珮文逐一解決問題，才能走向下一個階段，亦肯為郭珮文解決「Long D」的問題。郭珮文亦持開放態度，不過就認為若要Ice放棄自己的生活的做法很自私，所以要再作進一步達成共識。

Kyle聞言則指節目播出後，自己也被Ice的說話感動到，自己跟郭珮文過去因工作而認識，希望今次能以不同身分互相了解。（盧振輝 攝）

另外，提到郭珮文曾在節目記者會公開表示希望另一半的月薪能達到十萬，Ice笑言雖然還未達到要求，但「Will be okay」，而Kyle就表示已經達到了要求，但認為愛情不能用收入去衡量，還要考慮對方性格或滿足情緒價值，作為男士都會盡力滿足對方需要。郭珮文澄清其實金錢只是對組織家庭及生小孩的現實考量，最重要兩人是否通電，或是否能夠互相扶持成長。

兩位「情敵」感情似乎唔錯。（盧振輝 攝）

李爾晨澄清冇玩交友App

至於提到有網民爆料指Kyle私生活混亂兼「扮大牌」，更有人表示早幾年玩交友App時曾與男方配對成功。Kyle嚴正澄清自己並沒有玩任何交友App：「作為藝人、運動員，相喺社交平台都係公開，可能有啲人會用咗自己嘅相，亦都喺度呼籲咁多位網民玩交友App嘅時候都慎防騙案。」提到有網民指他人前人後兩個樣，Kyle表示：「我覺得我喺幕前，觀眾都好耐冇見到我，差唔多一年兩年，我覺得作為藝人有啲轉變、有啲進步，我都好希望透過呢個節目，再去話俾大家知李爾晨其實到底係點。」