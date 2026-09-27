女神2｜獲短劇男主角越洋求愛　阮嘉敏被真誠感動大讚條件適合

無綫戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃2》，播出以來備受網民關注，今日（27日）成功入圍的16位求愛勇者，與5位女神俞可程、陳若思、何沛珈、阮嘉敏、郭珮文公開現身為節目宣傳。期間阮嘉敏更與越洋求愛的吳旭東，在台上零距離磨鼻，Sweet爆全場。

阮嘉敏。（盧振輝 攝）

阮嘉敏獲短劇男主角越洋求愛。（盧振輝 攝）

兩人在台上零距離磨鼻，Sweet爆全場。（盧振輝 攝）

合作短劇後彼此有好感

阮嘉敏去年12月在西安拍攝短劇，男主角吳旭東驚喜越洋求愛，令阮嘉敏大為感動，有不少觀眾都表示睇到眼濕濕。今日兩人在活動期間，零距離磨鼻，接受訪問時，兩人透露在拍攝短劇時並沒有任何親密接觸，只有阮嘉敏親吻吳旭東的臉頰，所以在台上非常緊張害羞。阮嘉敏指吳旭東雖然為人比較內斂害羞，但每次見面都會送上公仔，亦是個浪漫的暖男，當時拍攝短劇後都有聯絡，彼此亦有好感。

阮嘉敏被吳旭東的真誠感動。（盧振輝 攝）

問到吳旭東為何決定來港追求阮嘉敏，他間接向阮嘉敏表明心跡：「勇於追求，就要勇於去做出一些更勇敢的事……因為畢竟遇到好的對象，姻緣不容易，所以要勇敢地追求。」他續指當時拍攝完短劇後只有一天相處的時間，至於為何不即時向阮嘉敏表白，他真誠地表示拍攝短劇的時間非常短，有好感但了解不多：「有聊過天，然覺得她心裡面很陽光的，我恰巧又是一個相對安靜一點，我覺得我們這個性格其實是可以互補的，因為平時都是比較被動，所以我現在想從被動化為主動去追求一次，我不想錯過這個機會。」