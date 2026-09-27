鍾培生再辦拳賽無意邀請李泳漢梅啟明：有決心同業餘水平再討論

鍾培生今日（27日）開記者會，宣佈將於12月19日舉行本年度《培生擂台：無敵盃》，形容是香港有史以來最高認受性的拳賽，焦點賽事為「神奇小子」曹星如對戰「澳門拳王」蔣立昌。另外三場還有曹Bee對戰Jack、兆天對戰狂牛，以及「四海」羅祖勝對戰泰國拳手Sakda Niamhom，鍾培生受訪時表示：「超期待，我相信所有拳迷10年前已經等緊呢一場！」講到過往都曾邀請藝人參與賽事，被問今次會否應網民「召喚」請話題人物李泳漢、梅啟明落場，鍾培生希望保持賽事專業性，以免太多負能量，指若對方有興趣、業餘水平以及幫自己洗脫負評的決心才再作討論：「so far我見到都係齋噏攞曝光。」

四海與泰國拳手Sakda Niamhom未能出席，於是隔空Face-off。（鄧穎琪攝）

兆天對戰狂牛

曹Bee對戰Jack。

曹Bee對戰Jack

鍾培生宣佈將於12月9日舉行本年度《培生擂台：無敵盃》，焦點賽事為「神奇小子」曹星如對戰「澳門拳王」蔣立昌。（鄧穎琪攝）

曹星如與蔣立昌的賽事中，勝者將獲得由全球公認的四大職業拳擊組織IBF（國際拳擊聯合會），並會影響二人世界排名，所以備受矚目，鍾培生形容：「係兩個undefeated嘅Champion嘅格鬥！兩位拳手當然想打，立昌之前有一兩年係冇打過，所以要再挑戰返世界排名先有資格去挑戰呢條腰帶，立昌贏咗，可以有資格打呢場，其實上年嘅培生擂台，12月底，都已經有call out過，中間傾咗好耐，腰帶嗰面亦都傾咗好耐，終於可以有一場咁精彩嘅比賽，為我哋廣東話嘅觀眾去提供。」

鍾培生有信心四海今次可以捲土重來，收復上次失地。（鄧穎琪攝）

曹星如相隔多年再打比賽

曹星如相隔多年再打比賽，鍾培生透露對方最初並不太信任他們，並說：「我哋用咗好多年嘅時間show俾星如睇，我哋嘅拳手其實都係好專業，得到星如同佢經理人相信，俾我哋support菲律賓嗰場，星如上年都嚟咗睇我哋嘅培生擂台，俾我哋call out，信任咗我哋促成呢一場賽事。」至於之前落敗的四海將會再戰，鍾培生就對他有信心：「佢講過唔會輸第二次，佢講過今次會操，佢上次嘅失敗，佢自己承認晒，我舊年都睇到好嬲，我都同佢講你唔尊重賽事，你點會贏到？上年完咗之後，四海喺更衣室兩三個鐘頭，到我哋工作人員走晒，佢自己都喺更衣室好唔開心，自己一個反省，我相信失敗唔係終點，四海係一個有能力嘅男人，佢可以企得返起身，所以我培生擂台希望可以比呢個舞台佢，at least，唔一定贏，但係俾佢去嘗試過，爭取返自己喺擂台上面嘅pride。」

鍾培生為保持賽事專業，無意邀請李泳漢、梅啟明落場參與拳賽。（鄧穎琪攝）

鍾培生無意邀請李泳漢梅啟明

過往幾屆，鍾培生都有邀請不同藝人出戰，當中包括是非人物林作、張致恒、周永恆等，他說今年都有邀請藝人的打算，問記者有什麼提議。記者於是提到網民集氣召喚的李泳豪、李泳漢兄弟對決，以及想睇跟張致恒、周永恆、李泳漢並列「四大廢男」的梅啟明落場，他叫大家不要講笑，指今年會是很專業、正面的對決：「大家想睇好專業嘅Energy，負面情緒太多嗰啲，都唔好擺落去，發洩還發洩，今年盡量希望成件事係professional，開心啲！」

之後他再補充：「任何你啱啱講，鼎爺個仔，兩兄弟、梅啟明呢啲，如果佢真係有興趣打，真係可以provide到一個職業……唔好話職業，業餘嘅水平，三個回合2分鐘，佢show到自己有呢個決心去打，幫佢自己洗脫whatever網上面負面嘅嘢，而有人肯出嚟打，呢一樣嘢公平公正嘅擂台，我哋就會再去討論，但係so far我見到都係齋噏攞曝光。」

鍾培生透露，之後就算為女兒舉辦百日宴都會低調。（鄧穎琪攝）

莊雅婷4點起身車鍾培生：超感動

最後，講到鍾培生剛從美國紐約回來，會否很掛住太太莊雅婷及女兒，他藉機放閃：「呢個真係要show off，我太太係4點起身過嚟車我，我以為司機嚟接我，原來係我太太，朝頭早4點就嚟車我，我8點就開會，佢冇瞓覺，過嚟接完我就返咗去瞓覺，今日又返去北京開學，因為佢而家讀緊博士，冇得頂！超感動！」至於會否很掛心女兒，他甜笑說：「返屋企第一時間就係陪佢幾個鐘，都唔知係佢陪我定我陪佢。」此外，太太莊雅婷送他兩部新iPhone，鍾培生不忍對方太破費，所以棄2TB而選購512GB，又指相信新電話都是主要要記錄女兒的生活及成長。問到是否將為女兒舉辦百日宴，他僅表示：「如果有嘅都係好低調。」