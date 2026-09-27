女神2｜何沛珈被指《東張》「綠茶」 否認推Job：有問題踢走咗啦

無綫戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃2》，播出以來引起網絡熱話，今日（27日）成功入圍的求愛勇者，與5位女神俞可程、陳若思、何沛珈、阮嘉敏、郭珮文齊齊出席見面會，期間更大玩親密遊戲，何沛珈更被求愛勇者吳俊峰Mark抱起做公主抱深蹲。

《女神配對計劃2》成功入圍的16位求愛勇者與5位女神今日（27日）現身出席宣傳活動。（盧振輝 攝）

何沛珈被求愛勇者吳俊峰Mark抱起做公主抱深蹲。（盧振輝 攝）

何沛珈大方回應被指「超級綠茶」

近日有自稱「TVB幕後員工」在Threads爆料，指控何沛珈是「超級綠茶」，不願做街坊、推Job、嘲笑其他女主持外表、不願跟攝影師合作等多宗罪。對此，Roxanne大方回應，並表示自己是透過《東張西望》的幕後人員得悉謠言，並感恩《東張》的團隊很關心自己，更認為不是自己人做：「我哋個節目太Hit喇，我覺得不實嘅事情我就唔會回應嘅。大家都有問我心情點，我同佢哋講OK，最緊要係你哋對我嘅信任，都合作咗六年，如果有咩問題，一早就踢走咗啦。」

何沛珈大方回應被指「超級綠茶」。（盧振輝 攝）

何沛珈直言從來都不會推工作，亦否認不禮貌對待他人：「我覺得我從小到大，屋企俾我哋嘅教育係好好，我媽咪對我嘅教育係非常之嚴格，所以我都會盡量去有禮貌對待每一個人。因為有太多細point，唔係真實嘅嘢，我就唔重點去回應，但我未來都會繼續保持做真實嘅自己同埋禮貌對待每一個人。」

何沛珈直言從來都不會推工作，亦否認不禮貌對待他人。（盧振輝 攝）

與阮浩棕因了解而分開

至於提到舊愛阮浩棕日前出席活動時，透露有就事件關心何沛珈，問到兩人現時關係如何，她透露兩人依然是好朋友，亦感恩大家都非常關心自己。過往阮浩棕曾透露兩人有解決不了的問題，何沛珈透露兩人只是退後了一步，問到是否因了解而分開，她表示：「我哋只係向後退一步，之前係認識了解中，而家認識清楚，因了解而發現未必可以進一步了解，所以退一步都係好事。」