女神2｜俞可程與混血男神Oscar配對成功？　冧爆大讚男方善良真誠

無綫戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃2》，播出以來引起網絡熱話，今日（27日）成功入圍的16位求愛勇者，與5位女神俞可程、陳若思、何沛珈、阮嘉敏、郭珮文齊齊出席見面會，期間更大玩親密遊戲。節目中多組配對都令人印象深刻，俞可程與混血靚仔冷氣技工方智弘（Oscar）亦成為觀眾的焦點。

俞可程性感現身。（盧振輝 攝）

Oscar自認優勝之處係幽默

問到Oscar是否有信心能追到俞可程，他打趣表示：「要睇吓佢有冇呢個機會畀我。」俞可程聞言後即指第二季的賽制不同，各位女神都有機會跟其他沒有配對到的求愛勇者相處，所以都要看節目發展如何。而Oscar就表示自己的優勝之處是幽默，隨即氹到俞可程開心大笑。

Oscar自認優勝之處係幽默。（盧振輝 攝）

被問到參加《女神配對計劃2》前多久沒有拍拖，Oscar透露有三年左右，但原因並不是自己太揀擇：「係經濟能力不足，我有自己嘅嘢想做，嗰時又未遇到一個適合嘅人，因為我需要好了解一個人先會考慮發展，之前就冇呢啲機會。」談到參與節目後知名度高了很多，Oscar謙虛表示在多位優秀的參賽者中都能夠有曝光的位置就已經很開心。問到俞可程的吸引之處，Oscar大讚女方：「笑起上嚟好得意。（身材呢？）未睇到呢啲嘢，我睇返笑容性格先。（身材好會特別加分？）唔知點回應。」

俞可程就大讚Oscar善良真誠努力謙虛。（盧振輝 攝）

俞可程就大讚Oscar善良、真誠、努力和謙虛，被問到Oscar還有什麼能多加改善，她笑言：「可能表達多啲愛意，可能有時囉囉攣就會諗佢究竟有幾鍾意我呢？要睇佢夠唔夠真誠。」俞可程更大爆家姐見到Oscar後，竟然跟男方說：「我要喺屋企見到你。」