陳熹潼首認與圈外老公何思哲離婚3年　屢傳婚變認因了解分開

現年41歲的陳熹潼（本名陳曉華）近年事業重新崛起，繼在TVB劇集《夫妻的博弈》曝光後，最近在《死有對証》中演出也獲得了觀眾的好評。職業上光彩亮麗的同時，她的感情生活卻複雜多變。她與圈外男友何思哲（Carson）在2020年結婚，但婚後屢次傳出婚變。直到近日，陳熹潼首度在訪問中承認已與Carson離婚三年，表示雙方「因了解而分開」。離婚之後，她認為目前生活十分美滿，格外珍惜當下的一切。

2020年10月陳熹潼與圈外男友何思哲（Carson）結婚。（IG：@rachellam1016）

陳熹潼結婚之前曾傳出與她年長34歲的漫畫家黃玉郎交往

感情路中，陳熹潼曾經引起不少波瀾，結婚之前，曾傳出與她年長34歲的漫畫家黃玉郎交往，更被拍到二人親密牽手，因而捲入與黃玉郎太太Cass的網上紛爭。最後黃玉郎出面致歉，才使事件告一段落。原以為結婚能帶來幸福，但未及多時，她經歷了一次懷孕8周流產的沉重打擊，她一度封閉自己拒絕社交。她不僅身心俱疲，還形容自己當時「每日都人唔似人，鬼唔似鬼」：「因為我狀態太差，太醜樣，滿心憤怒和哀痛，根本唔想見人。」

陳熹潼結婚之前曾傳出與她年長34歲的漫畫家黃玉郎交往。（TVB）

陳熹潼與圈外老公何思哲因了解分開

直至2024年，她在社交平台發佈了一則感性帖子，指感謝多年來的愛護與陪伴：「感謝多年照顧陪伴，現在轉個方式繼續互相支持守護。衷心祝福一切平安美好，幸福快樂！」這段感情最終還是走到了終點，讓人為她感到惋惜。