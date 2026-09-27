東張西望｜豪宅銷售員陷「名牌」騙局　借兩萬現金驚變空頭支票

TVB節目《東張西望》今日（27日）繼續播出騙案系列，苦主Suki被一名裝作大老闆的人騙了2萬元，並以同樣手法連騙10人高達70萬。Suki從事英國高尚住宅銷售，專做有錢人生意，她去年7-8月時認識了一位打扮光鮮的男士。男士向她表示想購入物業：「都見過兩三次嘅，佢畀我嘅感覺係比較有錢啦，因為佢全身都係名牌啦，同埋戴啲比較名貴嘅錶，跟住就話自己係上市公司老闆。」

Suki從事英國高尚住宅銷售，專做有錢人生意。(節目截圖)

「名牌」騙局男士向豪宅銷售員Suki借兩萬現金

男士向Suki展示自己坐駕的照片，又指自己住在山頂，Suki不虞有詐。男士約Suki表示想買樓，於是約她在中環五星級酒店見面兼簽合約，Suki表示見面過程都很順利，男士還把身份證給了她。不過Suki指在結帳時，男士突然找錢包：「佢就話唔見咗銀包，跟住周圍去搵，跟住同我講今晚約咗個客要傾生意，去食私房菜，佢話可唔可以問我借住兩萬蚊先。」

一身「名牌」男士向豪宅銷售員Suki借兩萬現金。(節目截圖)

男士開空頭支票找數

男士為了令Suki相信他，即場開了一張二萬元的支票，Suki表示「有少少驚」，但基於已經認識了一段時間，所以選擇相信他。身上沒現金的她，只好到銀行提款，之後她到銀行兌換支票時，才發現被「彈票」。Suki不停找男士還錢，但他不斷找藉口，最後Suki上網翻查才發現男士是「慣犯」，已經有多人被騙。

男士還把自己身份證給了Suki。(節目截圖)

有苦主群組

除了Suki外，節目組還找了另一位苦主Ken來接受訪問，他表示同樣被男士騙錢，而借錢的原因亦與Suki相若。最後Ken被騙了2萬6千元，而警方亦指接到報案，事件列作雜項處理。

節目組還找了另一位苦主Ken來接受訪問。(節目截圖)