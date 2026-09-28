陳瑞輝過百「皮寶寶」逼爆現場　解佛系理念：佛系得嚟有時會主動

本地數碼音樂平台 MOOV 邁入 20 週年，宣布自 2026 年6 月起於 ELEMENTS 圓方舉行多場《MOOV 20 Music Station》現場音樂企劃，第七場邀請歌手 Frankie 陳瑞輝擔任嘉賓登陸 Music Station 舞台。Frankie 陳瑞輝獻唱《皮思苦》、《是日戀愛》、《生還者》，用歌聲為MOOV 20 週年熱烈慶祝。

陳瑞輝逼爆《MOOV 20 Music Station》舞台。(公關提供)

每次《MOOV 20 Music Station》均吸引樂迷圍觀，期待歌手到場分享音樂世界。上集嘉賓 Cath 黃妍虛心向Frankie 陳瑞輝請教「角色轉換」的技巧，Frankie 亦樂於分享經驗：「平時 off-cam 都會同其他藝人交流吓呢啲題目，今日我覺得講唔晒添，如果有機會可以繼續講落去，睇下大家會有啲咩睇法，激發下我自己。」

Frankie 陳瑞輝獻唱《皮思苦》為活動打響頭炮，現場數百名「皮寶寶」情緒非常高漲，瞬間變成全場大合唱。節目中，Frankie 陳瑞輝分享「哲學家」、「佛系擔當」理念：「以前佛系得嚟有啲被動，依家佛系得嚟有時會主動。例如有些表演人哋問我意見想做咩，我會話『真係無所謂！』，好想迎合大家嗰種佛系；依家我變咗會主動講自己想點先。」

Frankie 陳瑞輝獻唱《皮思苦》為活動打響頭炮，現場數百名「皮寶寶」情緒非常高漲。(公關提供)

Frankie 陳瑞輝竟然向下集嘉賓 Kiri T 提出「點樣養寵物」呢啲超易題目，俾對方輕易過關：「我都講咗兩年想養寵物，但係睇返自己嘅工作時間，覺得唔係好負責任嘅主人，要好多朋友或者屋企人 standby 幫我，我對自己養寵物呢樣嘢個期望好大，所以覺得自己未準備好。」

適逢本地數碼音樂平台 MOOV 邁入 20 週年誌慶，Frankie 陳瑞輝表示從小支持廣東歌，更屬陳奕迅 Fans：「以前我儲咗好耐錢買咗一部 MP3，當時成日都聽陳奕迅嘅歌，無論係搭車、溫書定係瞓覺，呢部機都陪住我。以前我好鍾意成隻碟咁樣聽，由第一首聽到最尾嗰首。」