女神2｜俞可程揀位強行拆散阮嘉敏CP　一坐低吳旭東笑容瞬間消失

TVB戀綜《女神配對計劃2》昨日（27日）播出最新一集是五角枱淘汰環節，一開始他們已經不是一起出來，而是逐位出場選位置。不過在開始五角枱吃飯前，一班女神與閨密亦有溝通如何挑選自己專屬的五角枱首輪「飯腳」，而去到俞可程出場時，竟然選擇了令人驚訝的位置。

俞可程出場時，竟然選擇了令人驚訝的位置。(節目截圖)

俞可程竟然選擇坐吳旭東旁邊

俞可程一出場就選擇了阮嘉敏的「求愛勇者」吳旭東旁邊的位置，在場的女神及求愛勇者都十分驚訝。因為她的求愛勇者侯建民（Zico）就在對面，但她不選擇自己的求愛勇者：「吓！唔可以坐呢度㗎？」就連吳旭東見到她坐下時都很驚訝，因為他的心裡就只有阮嘉敏，而侯建民亦可以苦笑。阿Bob在後台觀看過程時，見到她選擇了吳旭東旁邊時，都大聲叫了一句：「做咩啊佢！」連劉倬昕都驚呼：「Mandy點算啊？」鄧凱文都不禁大叫：「家姐，你點教個妹啊？」

俞可程竟然選擇坐吳旭東旁邊。(節目截圖)

侯建民亦可以苦笑。(節目截圖)

俞可程強行拆散阮嘉敏CP

俞可程表示：「因為我有少少怕羞嘅一入去！淨係諗住呢個位可以望住Zico。」不過她的選擇，連陳若思都看不過眼，問她「搞事啊？」最後俞可程站起來說：「我驚Mandy唔開心。」之後便選擇了坐在陳若思旁邊，令她再次表示「你搞事啊？」令陳若思的求愛勇者吳兆麟只可以坐在吳旭東旁邊，結果阮嘉敏最後登場時，只能選擇坐在吳旭東的對面，強行把阮嘉敏及吳旭東拆散。

俞可程強行拆散阮嘉敏CP。(節目截圖)