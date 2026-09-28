女神2｜俞可程揀位惹熱議　網民反應激烈：揀個位坐都成個弱智咁

TVB戀綜《女神配對計劃2》昨日（27日）播出最新一集是五角枱淘汰環節，五位女神與「飯腳」逐位出場選位置，到俞可程出場時，她竟然選擇了令人驚訝的位置。俞可程一出場就選擇了阮嘉敏的「求愛勇者」吳旭東旁邊的位置，令在場的人無一不感到驚訝。除了心繫阮嘉敏的吳旭東「笑容消失」外，連對面的侯建民亦可以苦笑。連阿Bob在後台觀看過程時都大聲叫了一句：「做咩啊佢！」劉倬昕驚呼：「Mandy點算啊？」鄧凱文都不禁大叫：「家姐，你點教個妹啊？」連陳若思都看不過眼，連番問她「搞事啊？」

俞可程強行拆散阮嘉敏CP。(節目截圖)

俞可程出場時，竟然選擇了令人驚訝的位置。(節目截圖)

網民勁唔buy俞可程

節目播出後，不少網民在社交平台發文，對俞可程強行拆散阮嘉敏及吳旭東這個行為感到極為不滿。網民發文指：「真八婆定係比tvb劇本玩，揀個位坐都成個弱（智）咁，全場尷尬，自己就喺度笑笑笑仲話怕醜。」帖文一出後亦有其他網民紛紛留言表示贊同：「成餐飯比佢攪亂曬」、「九唔搭八，成日喺度扮天真純情」、「佢好大隻，個樣似男人」、「俞可程係咪智力有問題？？」、「應該好多人會想鬧佢」、「睇到『下？』『乜料？』『智障？』心情未平伏到」、「我就係特登上嚟睇吓有冇人X緊佢 好開心見到你個post」、「反而我覺得Amber先難頂」、「Both 作X狀」。

俞可程強行拆散阮嘉敏及吳旭東。（thread截圖)

網民勁唔buy俞可程。（thread截圖)

帖文一出後亦有其他網民紛紛留言表示贊同俞可程搞事。（thread截圖)

網民鬧爆俞可程。（thread截圖)