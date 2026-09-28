魔音女團身穿旗袍猶如回到20至40年代　宋宛穎輕擺腰肢最風情萬種

TVB全新旅遊節目《玩轉澳門勁滿Fun》，由靚仔小生何廣沛（Matthew）率領魔音女團「MYNT」主持，發掘澳門「有創意、情懷、傳承、手藝、夠 Chill」特色小店，帶觀眾玩盡澳門新舊面貌，一連兩集逢周日晚 9點半翡翠台播映。MYNT 六位成員：宋宛穎（Sabrina）、莊子璇（Hilary）、倪樂琳（Ellyn）、喬美莎（Chelsea）、倪嘉雯（Carmen）、盧映彤（Skylar）。

MYNT 六位成員：宋宛穎（Sabrina）、莊子璇（Hilary）、倪樂琳（Ellyn）、喬美莎（Chelsea）、倪嘉雯（Carmen）、盧映彤（Skylar）穿旗袍猶如回到20至40年代。(節目截圖)

今集最大看點，是 MYNT六位美少女分別穿上不同貼身剪裁旗袍輪流登場，帶大家回到20至40年代，除了鬥靚之外仲鬥埋演技，先後上演一段段內心戲，更連環拋出具有電影感對白，畫面唯美得像《花樣年華》，包括：「我哋以前成日以為來日方長，後來先發現好多嘢見一面就少一面」、「原來最難忘記嘅係嗰晚嘅認識」、「原來自從遇見你，我嘅時間一早就停喺嗰一刻」。其中Sabrina的演繹最為搶Fo，身穿貼身旗袍的她，手持圓扇在走廊慢行，腰肢輕擺，身段婀娜多姿，並對着鏡頭搽唇膏，最後來一個深情回望，舉手投足風情萬種，聲線輕柔說：「如果我有多一張船飛，你會唔會跟我一齊走呀？」整個人像從舊電影裡走出來，MYNT六位美少女還身穿旗袍品嚐澳門特色法國菜。

魔音女團盧映彤（Skylar）。(節目截圖)

魔音女團喬美莎（Chelsea）。(節目截圖)

魔音女團宋宛穎（Sabrina）。(節目截圖)

魔音女團倪嘉雯（Carmen）。(節目截圖)

魔音女團倪樂琳（Ellyn）。(節目截圖)