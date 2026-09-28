李司棋參加《家好月圓》朗誦賽　重讀殷紅信件：阿祖，已經六日喇

每年中秋節前後就是網民狂煲《溏心風暴》系列的日子，網民甚至將劇情細節全部倒背如流，會搞線上問答比賽。而今年Threads上更有網民舉行了《2026中秋節朗誦比賽》，要讀的文章正是由荷媽（李司棋飾）所讀出殷紅（米雪飾）寫給甘泰祖（夏雨飾）的信。其實早前夏雨在社交平台分享近況時，已有網民接龍式留言：「阿祖，已經六日喇……」，足見這封信在觀眾心中何其深入民心，想不到近日就連李司棋本人都親自落場參與朗誦比賽，相隔18年再讀信，結果當然自動成為網民心中的冠軍！

每年中秋節前後就是網民狂煲《溏心風暴》系列的日子，網民甚至將劇情細節全部倒背如流，會搞線上問答比賽。

《2026中秋節朗誦比賽》要讀的文章正是由荷媽（李司棋飾）所讀出殷紅（米雪飾）寫給阿祖（夏雨飾）的信。

早前夏雨在社交平台分享近況時，已有網民接龍式留言：「阿祖，已經六日喇……」，足見這封信在觀眾心中何其深入民心，而這篇文更成為Threads上《2026中秋節朗誦比賽》素材。

想不到近日就連李司棋本人都親自落場參與朗誦比賽，結果當然自動成為網民心中的冠軍！

李司棋在社交平台上載「參賽」影片，發文：「追月嘅晚上，抓住中秋佳節嘅尾巴，我在此參加家好月圓朗誦大賽，多謝大家支持🌕🐇🏮」於是荷媽便開始朗讀：「阿祖，已經六日喇……你已經六日冇同我講過嘢……你為咗避開我甚至扮病唔返餅舖，我個心真係好痛，嗰種痛比較起阿強拋棄我嗰陣時更加痛，但係我知道唔應該怪你。由我寫信俾你，約你去獅子山公園見面嗰日開始，我就知道我哋條路好難行，會有好多眼淚…… 祖哥，本來我都好想學阿荷一樣迴避問題，但係原來我做唔到，可能係因為我愛你太深……你堅強啲……唔可以再係咁拖落去。拖落去嘅結果只有我哋所有人都一齊痛苦！我向你保證，我會對待你嘅仔女好似對待心女一樣…… 祖哥，我寫呢封信畀你嘅時候我心情真係好亂，我個肚已經漸漸大啦，我去睇醫生，醫生話我身體太虛弱，唔可以落，命運點解真係咁樣對我？強哥離開我，我想死又死唔去，而家又試係咁，祖哥，我對你有時真係覺得好矛盾，有時我覺得你係世界上一個最好嘅男人，有時候，我又覺得你太狠，唔通你真係要見到我一屍兩命，你先會知道我對你有幾真？祖哥，我無求啦，我只求你好好地照顧我心女，祝你一家幸福。殷紅。」影片馬上在IG獲得逾3萬個讚好，網民希望有日聽到夏雨和米雪都加入朗誦比賽。

相隔18年，李司棋親自落場，讀出殷紅寫給甘泰祖的信。（TVB）

李司棋在社交平台上載「參賽」影片，發文：「追月嘅晚上，抓住中秋佳節嘅尾巴，我在此參加家好月圓朗誦大賽，多謝大家支持🌕🐇🏮」

於是荷媽便開始朗讀：「阿祖，已經六日喇……你已經六日冇同我講過嘢……你為咗避開我甚至扮病唔返餅舖，我個心真係好痛……」

殷紅信件全文。

其實劇集中，夏雨都有份一齊讀，網民也希望他加入朗誦。