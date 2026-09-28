狄龍姜大衛屢傳不和終破冰自拍照流出　曾因一原因決裂半世紀

現年80歲的狄龍與79歲的姜大衛，被譽為「邵氏雙俠」，兩人當年感情要好，好到有「狄不離姜、姜不離狄」的說法，後來傳出二人關係決裂，姜大衛更曾冷淡直言彼此「道不同」。不過關係卻迎來轉機，近日網上瘋傳狄龍與姜大衛的最新世紀自拍照，親證已冰釋前嫌，隨即引來網民熱議。

狄龍與姜大衛曾被稱為「邵氏雙俠」。（影片截圖）

狄龍姜大衛世紀自拍照流出

近日網絡上瘋傳一張狄龍與姜大衛的最新世紀自拍照，從相中可見，負責自拍揸機的姜大衛溫暖微笑，而狄龍更露出燦爛笑容，兩人近乎臉貼臉以行動證明已經冰釋前嫌。照片曝光後，有人認為是AI照，不過有狄龍的粉絲留言表示，狄龍在早前的線下粉絲聚會中主動向現場影迷展示照片，而照片拍攝日期是去年12月27日。有大批影迷看到照片後，都表示欣喜：「兩個人和好了啊，果然只要我活的夠久就能看到我磕的cp覆婚」、「這一對真的最符合是"有生之年" 這個主題的CP 了。果然只要活得夠久，一切皆有可能」、「終於大圓滿！」。

狄龍姜大衛世紀自拍照流出。（小紅書）

有狄龍的粉絲留言表示，狄龍在早前的線下粉絲聚會中主動向現場影迷展示照片，而照片拍攝日期是去年12月27日。（小紅書）

狄龍姜大衛半世紀屢傳不和

二人決裂原因多年來眾說紛紜，盛傳二人在1975年拍攝《傾國傾城》時因戲份問題而埋下心結，後來又傳過他們曾在片場大打出手；而導火線據指是恩師張徹去世，人在北京拍戲的狄龍，派兒子譚俊彥代表出席葬禮，此舉令姜大衛非常憤怒。

對於與狄龍的關係，姜大衛曾接受《香港01》訪問時拋下三字「道不同」，並罕有回應：「（我哋）冇打交、冇嗌交、冇同對方講乜嘢，乜都冇，（出面說的）都是傳言。只是大家慢慢長大之後，大家嘅睇法和諗法都唔一樣，對呢一行、對自己、對人哋等各方面，大家睇法唔一樣啫！好難講可唔可惜嘅，大家各行各路啫。有啲場合都會見到，見到面咪Hello囉。」

姜大衛和狄龍當年都是張徹導演的愛徒。（IG@johngor2022）

狄龍去年釋出善意化解多年心結

這段長達半世紀的不和，於去年迎來大逆轉。去年8月，狄龍在訪問中罕有回應與姜大衛的不和傳聞，在受訪時語重心長地說：「真正的朋友不在時間上的，而是永恆的。」他回憶當年與姜大衛形影不離，感情深厚，並直言對方是他的一生摯友，似乎暗示願意釋放善意，化解多年心結。