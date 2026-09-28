李克勤拼盤騷遲到兩小時揭連環不幸事件　連講9次對不起誠意補救

李克勤近日前往內蒙古包頭參加《紀元回聲巡回演唱會》，原本擔任壓軸嘉賓的他，卻因途中發生「連環不幸事件」，導致無法準時到場。即使前面包括陳慧嫻在內的五位歌手已全數表演完畢，李克勤仍困在路上，最終遲到近兩小時，直至次日凌晨12時30分許才成功現身舞台。期間，大會臨時安排原本在觀眾席看騷的內地草根歌手侯浪「臨時拉夫」上台救場，一人頂足兩小時，事件隨即在社交平台引發熱議。

李克勤近日在包頭出席「拼盤騷」遲到兩小時引起熱議。（小紅書截圖）

李克勤一上台邊連聲道歉。（小紅書截圖）

途中遇惡劣天氣

從網上影片所見，李克勤登上舞台後立刻手握麥克風，高呼：「我終於來到了！」，隨後他向台下各個方向的觀眾頻頻躬身致歉，並一口氣連續說了9次「對不起」。李克勤解釋遲到原因，指自己早在當天早上6時許已從香港家中出發，行程相當緊湊：先由深圳飛往徐州，再準備轉機飛往呼和浩特，豈料受極端天氣影響，航班被迫降落於山西太原。

李克勤未到場的時候，大會臨時安排了原本是台下觀眾的內地歌手侯浪上台「救場」，一人頂足兩小時。（小紅書截圖）

李克勤分享前來演唱地過程，幾經波折。（小紅書截圖）

改坐電動車「沒電」

李克勤說抵達太原時已是下午5時左右，然後大會決定改以陸路方式趕路，還特意為他安排了一輛電動車，沒想到開了兩個小時，車輛竟然「沒電」。李克勤笑言自己也是人生第一次遇到這種狀況，情急之下要改搭出租車（的士），「我是坐出租車來的。」

李克勤笑言人生第一次經歷去演出要搭出租車。（小紅書截圖）

李克勤希望大家感受到他的誠意。（小紅書截圖）

沒吃飯沒上廁所趕路

李克勤在台上無奈表示：「雖然我遲了一點，但我非常有誠意來到這裡。我沒吃飯，也沒上過廁所，從下午5點鐘到現在！」但他隨即打起精神：「但我準備了很多歌，希望今天晚上所有的觀眾可以給我多一點熱情，好嗎？」話音剛落，即獲全場觀眾熱烈歡呼支持。隨後，李克勤一口氣獻唱了6首經典金曲，雖然已經是凌晨，但場內氣氛依然熾熱。

網民笑指李克勤雖然舟車勞頓，但唱功依然很穩。（小紅書截圖）

李克勤獻唱了6首金曲。（小紅書截圖）

網民體諒藝人行程緊密

據現場觀眾分享，現場沒有嗌「退票」，絕大部分觀眾都耐心地留在原地等待李克勤登場。然而網民的評論大多數都是正面，當中有人質疑李克勤為什麼不早一天到；但有網民則指藝人行程緊密，能體諒：「可能前一天有工作安排，藝人行程不是我們想的那麼簡單」、「這種天氣原因不可抗力因素沒辦法，能理解」。同時，亦有大批網民怒轟主辦單位的車輛安排極有問題：「這麼遠的路安排電車？主辦方是吃屎的？」此外，亦有不少人被李克勤的態度打動：「是真的覺得很有誠意了，觀眾也很給力，能耐心等到那麼晚」、「這麼長時間沒吃飯沒上廁所還能這麼穩！」