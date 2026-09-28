陳煒晒貼紙相嘟嘴錫老公認回春　憑歌寄意「愛的就是你」閃到爆

現年52歲的前亞姐冠軍「煒哥」陳煒，於2022年與醫生老公陳國強結婚，兩人婚後感情一直非常甜蜜，經常在社交平台公開曬恩愛。日前，陳煒才剛分享完與老公慶祝結婚4週年的浪漫照片。豈料「閃光彈」一浪接一浪，今日（28日），她又再度於Instagram放閃，上載了一段與老公拍「四格貼紙相」的甜蜜短片，並配上王力宏的《愛的就是你》，甜蜜氣氛瞬間融化一眾網民。

煒哥被讚係人妻天花板。（IG@alicechanwai）

煒哥身材火辣。（IG@alicechanwai）

陳煒同老公日前慶祝結婚四周年。（IG@alicechanwai）

兩人非常sweet。（IG@alicechanwai）

影貼紙相甜蜜滿瀉

從陳煒分享的片段中可見，兩人身穿休閒服飾，在鏡頭前擺出各種甜蜜姿勢，除了互相依偎、嘟嘴親吻外，陳煒還戴上眼鏡擺出萌爆動作，顯得嬌俏可愛。而老公陳國強亦非常配合，寵溺之情溢於言表。陳煒在貼文中寫道：「以前去旅行都有影吓貼紙相，唔係懶可愛就變形好似蛇妖咁，唔係好接受到😂😂😂估唔到而家啲新機又幾好喎，仲可以拍埋片，值得影吓❤️❤️❤️」。

陳煒才剛分享完與老公慶祝結婚4周年的浪漫照片，相隔一日，她又再度於Instagram大放閃光彈。（IG@alicechanwai）

陳煒分享與老公影貼紙相的甜蜜時刻。（IG@alicechanwai）

陳煒「小鳥依人」。（IG@alicechanwai）

陳煒笑認「回春」

貼文一出，不少圈中好友及網民被「閃親」，紛紛留言。好姊妹朱晨麗（Rebecca）讚歎：「愛的就是你」；吳若希亦有感而發表示：「之前睇過一句說話『愛對人，幾成熟嘅都像少女』～原來呢句說話，係講緊妳哋。」陳煒隨後親自回覆對方笑言：「回春🤭💖😘」；此外，許多網民也紛紛送上祝福，留言大讚：「 啊啊啊好sweet啊」、「哇！閃到要戴太陽眼鏡」、「究竟前世醫生做咗幾多好事，今世可以娶到煒哥一個咁靚嘅老婆」、「So sweet arrr❤️❤️❤️永遠幸福！」

當然不少得咀嘴。（IG@alicechanwai）

羨煞旁人！（IG@alicechanwai）

幸福滿瀉。（IG@alicechanwai）

陳煒戴眼鏡賣萌。（IG@alicechanwai）