李連杰憶與已故動作導演手足情　對方為情義忍受電影公司低價侮辱

有「功夫皇帝」之稱的李連杰，接受女兒Jada的訪問，大談多年來在影壇奮鬥的點滴，其中特別提及與已故著名動作指導及導演元奎的深厚情誼。李連杰坦言，元奎在他眼中不僅是工作上的最佳拍檔，更是情同手足的兄弟。兩人當年一同闖荷里活時，元奎更曾為了情義，甘願忍受電影公司的低價「侮辱」，無條件挺身相助。

李連杰接受女兒Jada的訪問，大談多年來在影壇奮鬥的點滴，其中特別提及與已故著名動作指導及導演元奎的深厚情誼。（小紅書截圖）

李連杰與元奎合作無間，由香港一起打到入荷里活。（電影截圖）

創立公司首邀元奎執導 情同手足無話不談

李連杰在訪談中回憶，自己在1992年創立電影公司後，第一時間便邀請元奎執導其首部電影，隨後兩人亦合作了《中南海保鏢》、《給爸爸的信》等多部經典作品。李連杰指出，雖然元奎比他大12歲，但兩人相處完全沒有距離感：「他待我如親兄弟，我們有很多話可以聊，可以開玩笑，可以打架，我們在房間裡討論很多事情，如：《方世玉》、《中南海保鏢》、《給爸爸的信》，關係非常親近。」

李連杰指雖然元奎比他大12歲，但兩人相處完全沒有距離感：「他待我如親兄弟。」（小紅書截圖）

闖荷里活遭美方低價「侮辱」 元奎：我不要錢

其後李連杰前往荷里活發展，他告訴美方導演：「你只邀請我這樣不行，我需要我的團隊，至少三個人，包括精通武術的人、武術指導，我們可以合作一起討論、訓練如何做到那些動作。然後我問了很多次，最後他們說好，所以我邀請了元奎來幫忙。」

李連杰稱當時電影方給出元奎他們的薪酬只是5000元（美金），元奎直言：「簡直是在侮辱我。」（小紅書截圖）

李連杰稱元奎當時說：「我不要錢，我只想幫忙。」（小紅書截圖）

然而，當時荷里活電影公司只付了一點錢，金額低得「就像助理的工資一樣」。元奎得知後，直接問他：「為什麼？我可以免費幫助你。但是這5000元（美金）簡直是在侮辱我。是的，我不要錢，我只想幫忙。」但由於美國當地的勞工法規，電影公司表示必須支付薪水才能協助申請工作簽證：「不，你不拿這筆錢，是不允許在這裡工作，我們需要付錢給你，然後你可以去申請工作簽證之類的。」李連杰稱最後他們付出了很多努力，一起打造出《致命羅密歐》（Romeo Must Die）、《致命搖籃》（Cradle 2 the Grave）及《龍之吻》（Kiss of the Dragon）等電影。

兩人最後一起打造出多套經典動作片。（小紅書截圖）

同住一屋學英語 共度荷里活艱難歲月

李連杰回憶起兩人在美國闖蕩的艱辛歲月時表示，元奎當時甚至曾住在他的家裡：「我們一直在一起工作，他曾住在我的家，我們還一起學習那些不流利的英語。他就像我的兄弟一樣。」李連杰形容另一位武術大師袁和平（八爺）就像是「大師」般的存在，令人敬重；而元奎則完全是「兄弟」：「我們所有的一切都能講。」網民紛紛留言，稱：「杰哥的精品電影武術指導離不開八爺和元奎」、「元奎是值得載入電影史冊的動作導演」

李連杰形容另一位武術大師袁和平（八爺）就像是「大師」般的存在，令人敬重；而元奎則完全是「兄弟」。（小紅書截圖）

元奎提攜多位巨星

元奎作為「七小福」的成員之一，與洪金寶、成龍為師兄弟，元奎60年代尾正式加入影圈，身兼導演、演員、動作指導及監製多職，於香港電影取得驚人成就，不少巨星均由元奎提攜上位，例如當年他跟劉鎮偉合作執導《賭聖》，令周星馳一躍成為票房保證的一線演員，確立喜劇天王的地位。

元奎為香港著名監製、導演及武術指導，亦是「七小福」的成員之一，與洪金寶、成龍為師兄弟。（《新精武門1991》電影劇照）

元奎執導的《皇家師姐》奠定楊紫瓊打女形象。（劇照）

此外，元奎於1992年與李連杰合組正東製作有限公司，製作《方世玉》、《中南海保鏢》及《給爸爸的信》等多部票房大賣的動作片，助李連杰聲名大噪，繼而殺入荷里活發展，元奎亦應李連杰邀請，為其主演的多部荷里活電影擔任動作指導，此後元奎亦於荷里活大有發展，為超級英雄電影《變種特攻》（X-Men）擔任動作指導；奧斯卡影后楊紫瓊亦由元奎一手調教出來，二人於1985年上映的《皇家師姐》首度合作，元奎成功將楊紫瓊塑造成打女。