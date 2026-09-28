影帝梁家輝機場搭無人駕駛出行　68歲多金又型仔與女影迷合照簽名

現年68歲的影帝梁家輝上年主演電影《捕風追影》在內地大賣，票房高達12億人民幣，更在今年第五度奪得香港電影金像獎最佳男主角，而且至今仍保持史上最年輕影帝的紀錄，事業多年來都保持在頂峰。家庭方面，梁家輝向來是圈中好男人，入行多年一直零緋聞，與結髮妻子江嘉年結婚至今近40載，為華語演藝圈著名的模範夫妻。梁家輝私下行蹤低調，作風親切，日前有人見到梁家輝現身機場搭無人駕駛列車，他與女影迷合照簽名，開朗友善！

梁家輝在戲中餘演前警務處副處長李文彬。（《寒戰 1994》劇照）

影帝梁家輝（劇照）

梁家輝機場與女影迷聊天合照

近日有網民在社交平台分享在機場列車偶遇梁家輝的照片。梁家輝一身白衫白褲打扮，戴上白色帽及太陽眼鏡，清新又不失帥氣。梁家輝在機場遇上後生女影迷，大方地揸機與對方合照，比出耶的手勢，笑容開朗，心情大靚！除了合照外，梁家輝又坐在座位上給女影迷簽名，又逗留了一會與女影迷聊天，為人友善。而梁家輝大大方方與女影迷合照，也保持一定距離，相當識分寸。網民興奮發文：「要到了梁家輝簽名 法拉利老了還是法拉利 真的帥、人也超nice」。

上山安娜生日派對有梁家輝夫婦。（IG@annaboop)

梁家輝再奪影帝。(陳順禎 攝)

梁家輝曾擺地攤維生 太太江嘉年患難相扶近40年

梁家輝入行逾40年，在華語影壇的地位舉足輕重，他當年憑藉經典電影《垂簾聽政》勇奪香港電影金像獎最佳男主角，摘下影帝，本以為一帆風順，但由於當年台灣為香港電影最大的市場，梁家輝因到過內地拍戲，台灣當局對相關藝人採取嚴格禁令，不准其參與的電影到台灣放映。其實梁家輝可選擇寫「悔過書」，以避過一劫，但他不肯就範，香港片商為保住台灣市場，紛紛棄用這位出爐影帝。

為維持生計，他不惜放下影帝身段，到銅鑼灣告士打道一帶擺地攤做小販，售賣皮革、手鐲等飾物。梁家輝事後憶述，當年有不少路人認出自己，並高呼︰「你咪就係個影帝？」當時梁家輝淡然回應︰「係啊，我係影帝，嚟支持下啦。」這段日子雖然艱苦，但正好磨練出梁家輝的鬥心，亦看透了圈中的人情冷暖。更重要是在這段日子，他遇到任製作人的江嘉年，在最潦倒時得到愛情的支援，助他撐過人生低谷，最後更於1987年結婚，育有兩女，恩愛至今。

梁家輝在無人駕駛列車與女影迷合照。（小紅書）

心情大靚！（小紅書）

即場簽名。（小紅書）

又型又Nice！（小紅書）

祝女影迷健康快樂。（小紅書）

僅僅交往半年，兩人便決定結婚。當時梁家輝身上僅有八千塊，只有一枚戒指、一頓晚餐和一間蜜月套房，沒有父母資助，他們選擇簡單完成終身大事，但江嘉年沒有嫌棄。【梁家輝與江嘉年結婚照】（chloe_leungoe@IG）

僅僅交往半年，兩人便決定結婚。當時梁家輝身上僅有八千塊，只有一枚戒指、一頓晚餐和一間蜜月套房，沒有父母資助，他們選擇簡單完成終身大事，但江嘉年沒有嫌棄。【梁家輝與江嘉年結婚照】（chloe_leungoe@IG）

梁家輝與江嘉年日前在大孤山祈福被捕獲。（小紅書圖片）

梁家輝與江嘉年兩人身穿極其樸素隨和，臉上掛着十分親切的笑容。（小紅書圖片）

梁家輝與妻子江嘉年（小紅書圖片）

梁家輝與妻子江嘉年合影。（小紅書圖片）