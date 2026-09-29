黃宗澤被偶遇發福凸腩驚現大叔感　奇特穿搭遭吐槽：珍珠鏈咩回事

現年45歲的黃宗澤（Bosco）在《萬千星輝頒獎典禮2025》榮膺「最佳男主角」及「大灣區最喜愛TVB男主角」，榮升「雙料視帝」。近年他在中、港兩地發展順遂、吸金力強，事業版圖更早已延伸至馬來西亞。投資有道的他，除了開餐廳做生意，在中國、香港及東南亞多地均持有物業，身家極為豐厚，被公認為圈中的「鑽石級筍盤」。此外，黃宗澤亦熱愛時裝，經常以大膽獨特的造型亮相公開活動，可惜過去曾因穿搭大膽而被網民嘲「時裝車禍」。日前，有幸運網民在馬來西亞著名旅遊勝地仙本那（Semporna）巧遇男神，並將合照上載至社交平台，其一身穿搭再次掀起網民熱烈討論。

黃宗澤憑著《新聞女王2》中「Kingston」一角，於今年初無綫頒獎禮上大熱奪得「最佳男主角」，成雙料視帝。(葉志明 攝)

黃宗澤是不少女士心目中的男神。（IG@boscomine）

造型穿搭惹熱議 網民指「看不懂」

日前，有網民在馬來西亞著名旅遊勝地仙本那偶遇正於當地錄製節目的黃宗澤，並成功「集郵」。相片中可見，黃宗澤態度親民，合照時單手插袋，盡顯型格一面。不過不少網民的焦點卻放在黃宗澤穿搭與個人狀態上。當日黃宗澤戴着墨鏡，身穿一件印有藍色植物圖案的米白色短袖T恤，配搭一條極為吸睛的「騷粉色」短褲，腳踩藍色襪子，脖子上更戴着一串十分搶眼的白色珍珠項鍊，側背着一個軍綠色斜背袋，整體時尚風格相當前衛。

黃宗澤的穿搭再次引起網民熱議。（小紅書圖片）

這身穿搭曝光後，引起大批網民留言討論。不少網民對男神的穿衣風格表示難理解：「黃宗澤現在的穿搭真的是看不懂」、「珍珠項鏈怎麼回事，騷粉短褲可以的」、「珍珠項鍊我看不懂」、「他穿衣風格好奇怪」；亦有網民注意到黃宗澤的身型似乎有些發福，隱約露出了小肚腩，感嘆道：「好標準的四五十歲大叔感」、「本來很喜歡他，看了你這個照片……大叔感，肚腩……」、「歲月饒過誰，終究還是老了」。不過，儘管部分網民吐槽其穿搭和樣貌，但亦有忠實粉絲力撐黃宗澤「太帥了」，指他私下隨性自然，即使穿上粉紅短褲與珍珠項鍊，憑男神氣場依然能駕馭。

黃宗澤私下穿搭經常引起熱議。（小紅書圖片）

黃宗澤向來在穿搭上有自己一套。（IG@boscomine）

型！（IG@boscomine）