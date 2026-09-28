MIRROR演唱會首設M字舞台全小組冇Solo　AK許願聖誕開到年廿八

MIRROR宣布將於12月於亞洲博覽館Arena舉行《MIRROR 12 AS 1 LIVE 2026》演唱會，暫定12月11-13、15-18日和20日合共8場，今日（28日）全員出席記者會，雖然是閒日，但仍吸引過千粉絲逼爆商場支持！12子分成四批進場，並輪流分享成軍8年間最難忘的時刻，以及率先劇透演唱會內容，同時預告將推出8周年Photo Book，內有大量即影即有相片。

MIRROR宣布將於12月於亞洲博覽館Arena舉行《MIRROR 12 AS 1 LIVE 2026》演唱會，暫定12月11-13、15-18日和20日合共8場，今日（28日）全員出席記者會。（盧振輝攝）

雖然是閒日，但仍吸引過千粉絲逼爆商場支持！（盧振輝攝）

記者會由沈殷怡擔任主持。（盧振輝攝）

記者會由沈殷怡擔任主持。（盧振輝攝）

12子分成四批進場。（盧振輝攝）

12子分成四批進場。（盧振輝攝）

12子分成四批進場。（盧振輝攝）

12子分成四批進場。（盧振輝攝）

12子分成四批進場。（盧振輝攝）

首設M字舞台與AI手燈 AK許願加場開到年廿八

先發言的楊樂文（Lokman）叫大家屆時當去Party，享受「咚嗞咚嗞」的歡樂晚上，王智德（Alton）亦呼籲Fans帶著繽紛心情入場。而邱士縉（Stanley）更預告演唱會首設代表MIRROR的「M」字舞台，可以多角度接觸粉絲們，陳卓賢（Ian）則補充指，舞台設計會為fans們帶來沉浸式體驗。姜濤透露今次會有很多從未出現過的小組，呂爵安（Edan）之後大爆，小組之間會交換歌唱，當中柳應廷（Jer）更自薦跳唱！李駿傑（Jeremy）希望今次會有Vocal line，Jer及邱傲然（Tiger）分別表示，演唱會將特設MIRO專場及AI手燈；陳瑞輝（Frankie）公布演唱會班底，有合作無間的演唱會總監莊少榮、音樂總監徐浩及舞蹈總監PangPang。講到演唱會在12月舉行，目標是否想加場至聖誕及除夕檔期，江𤒹生（AK）許願：「我就貪心啲，我哋12月開show，應該aim for嘅節日就係農曆新年！開到年廿八，我願望係咁樣嘅。」最後，盧瀚霆（Anson Lo）說，今次演唱會都如上次一樣，每晚有彩蛋環節，究竟是solo還是小組形式，就要大家入場揭曉！

MIRROR輪流分享成軍8年間最難忘的時刻，以及率先劇透演唱會內容，同時預告將推出8周年Photo Book，內有大量即影即有相片。（盧振輝攝）

楊樂文（Lokman）叫大家屆時當去Party，享受「咚嗞咚嗞」的歡樂晚上。（盧振輝攝）

Tiger透露演唱會首設AI手燈。（盧振輝攝）

（盧振輝攝）

演唱會全小組表演+沉浸式舞台 未有多想突破上次16場

MIRROR之後全員受訪，Lokman再透露：「今次演唱會最大嘅驚喜，就係我哋唔會有個人嘅表演，全部都係小組出現，同埋係一啲可能你唔會估到嗰個小組會唱嘅歌。今次舞台設計都係好特別，前排觀眾可以以一個沉浸式嘅體驗，身處其中再唔止，觀眾席同舞台，我哋係將你沉浸式，覺得自己好似喺個舞台咁樣。」AK補充：「我哋今次個台前面睇係個M字，側邊睇可能係W，另一邊睇有可能係個3字，所以點睇都得！」MIRROR指演唱會主題是Party，屆時氣氛會很高漲，所以希望大家企起身一齊玩。上次演唱會開了16場，今次暫定8場，目前尾場為12月20日，MIRROR不刻意強求場數上要突破，直言「最緊要個內容，突破自己緊要過個場次」，但AK確實私心希望聖誕、除夕甚至新年都開騷：「而家暫時見到開到20號，最近嘅日子就係聖誕節，我覺得Hit到呢個日子係唔難嘅，但係我哋有啲目標，希望可以Hit到年廿八，咁就好。」

Lokman、AK透露今次全小組形式表演，冇Solo，沉浸式舞台亦令觀眾猶如置身舞台中。（盧振輝攝）

AK確實私心希望聖誕、除夕甚至新年都開騷：「而家暫時見到開到20號，最近嘅日子就係聖誕節，我覺得Hit到呢個日子係唔難嘅，但係我哋有啲目標，希望可以Hit到年廿八，咁就好。」（盧振輝攝）

Jer自薦做跳舞擔當 Jeremy、Tiger被要求重現MV親密互動

Jer在台上被爆自薦做跳舞擔當，他笑言：「有啲item同有啲歌想玩呀，因為見到佢哋咁有型吖嘛，都唔係好多嘅，有部份囉。（記者：會跳Fing小組啲歌？）佢哋啲歌咁有型，可以考慮吓，我係一個小組形式，唔係我自己一個人喺度跳唱。」至於Jeremy想做的Vocal Line、Vocal team，他希望能營造出音樂感滿滿的項目，透露已鎖定叫Stanley、Tiger一齊玩：「有咩人大家入場睇就知，呢個都係我哋小組大家想做嘅嘢嚟嘅，希望到時候大家唔好耳朵……流產啦，希望唔會啦，但係我相信我哋會做得好嘅。」早前Tiger為Jeremy《I Played Me Like A Fool》MV執導兼演出，二人有親密咬蘋果互動，問到演唱會上會否重現，Stanley口痕說：「有蘋果就掟過嚟。」誰知現場有記者的確掏出數個蘋果，Jeremy笑場：「乜嘢啊！我大你唔到！好勁呀，你好有準備，黐線！我哋可以兩個人私底下挑戰一齊食蘋果。」而Stanley就笑言：「幫你拍個MV搞咁多嘢嘅！咁多售後服務。」最後二人未有重現這一幕，輪到AK即場食蘋果。

Jer在台上被爆自薦做跳舞擔當。（盧振輝攝）

Jer：「有啲item同有啲歌想玩呀，因為見到佢哋咁有型吖嘛，都唔係好多嘅，有部份囉。」（盧振輝攝）

Jeremy想做的Vocal Line、Vocal team，他希望能營造出音樂感滿滿的項目。（盧振輝攝）

Jeremy已鎖定Tiger、Stanley一齊玩。（盧振輝攝）

早前Tiger為Jeremy《I Played Me Like A Fool》MV執導兼演出，二人有親密咬蘋果互動，問到演唱會上會否重現，Stanley口痕說：「有蘋果就掟過嚟。」誰知現場有記者的確掏出數個蘋果，Jeremy笑場：「乜嘢啊！我大你唔到！好勁呀，你好有準備，黐線！」（盧振輝攝）

Jeremy對住突如其來的蘋果都招駕唔住。（盧振輝攝）

Stanley幫手解圍，指咬蘋果福利要留返演唱會MIRO專場！（盧振輝攝）

AK指新歌《Fight Club》MV打到九彩：「九彩呀！今次大家每人有一個專屬嘅招數，唔係技能，我哋每人都同老師學咗一段嘢，係獨立嘅打鬥，導演再剪埋一齊咁樣。」（盧振輝攝）

Anson Lo《金秘書》煞科宴 爆娟姐飯局High到爆

而Anson Lo早前忙於拍攝《金秘書為何那樣》，他說明天即將煞科，亦已提前食煞科飯：「約咗金秘書我哋唔齊腳嘅，因為有其他演員都係要做嘢，所以遲啲再約，再約多次，希望齊人啲。尋日純粹係煞科，因為大部份人都煞咗科，就比較上易約啲，所以就約到一個大家chill吓、食吓嘢、打吓邊爐。」他指大家一齊飲清酒，笑言同場有個別女生比較「唔飲得」，雖然不開名，但就一定不會是娟姐：「娟姐就high到爆，as always。我覺得我都係酒筲箕，Sake都偏向唔係好勁嘅，可能嗰一隻，唔係話好濃、好烈，所以都OK， 10幾%㗎咋嗰隻，所以OK。」

Anson Lo早前忙於拍攝《金秘書為何那樣》，他說明天即將煞科，亦已提前食煞科飯，飲嘢及打邊爐：「約咗金秘書我哋唔齊腳嘅，因為有其他演員都係要做嘢，所以遲啲再約，再約多次，希望齊人啲。」（盧振輝攝）

他指大家一齊飲清酒，笑言同場有個別女生比較「唔飲得」，雖然不開名，但就一定不會是娟姐：「娟姐就high到爆，as always。」（盧振輝攝）