莊思敏回應妹妹斥責博流量　不斷以「向前望」回應︰公開嘅危機

由香港影視界慶祝國慶籌備委員會籌辦，紫荊文化集團榮譽支持的《慶祝中華人民共和國成立77週年招待會》，今晚（28/9）隆重舉行，藝人莊思敏都有出席。早前莊思敏因為在社交媒體分享母親喪禮的影片，又在電視節目《玄戰》與亡母「通靈」，結果惹來胞妹莊思華公開炮轟，指節目所說皆為虛構，更疑似暗諷莊思敏︰「媽媽生前最少陪伴和照顧媽媽的就不要在人走後說最多的話」。莊思敏對妹妹公開指責，坦言有感到意外︰「一個公開嘅危機，每個人都會經歷同屋企人拗撬。」

莊思敏近日被妹妹公開斥責，但都冇損心情，悉心打扮出席活動。「今日係好開心嘅活動，慶祝國慶，又有好耐冇見嘅朋友出嚟，係要著靚啲。」（盧振輝 攝）

問到被妹妹公開斥責，莊思敏訪問時都表示家事盡量低調處理，全程更答了六、七次︰「過咗去都無謂再講，都係向前望好啲。」似乎想淡化事件。對於妹妹指出她在節目透露的內容不符合媽媽作風，莊思敏表示︰「我同媽媽嘅對話，係我同媽媽之間嘅事，好難公開去講，每個人都有自己諗法同立場，都唔再去交代太多。」

莊思敏訪問時都表示家事盡量低調處理，全程更答了六、七次︰「過咗去都無謂再講，都係向前望好啲。」（盧振輝 攝）

可有估到妹妹會公開事件去講？莊思敏︰「咁我認識佢嘅性格都知係火爆！但都係預期之外。」而事發後，兩姊妹可有聯絡過？「都有聯絡，我覺得都OK，不用討論太多，唔使再交代個結果。處理上未必係最好的做法，但大家都有自己嘅情緒。」問到今次可會是兩姊妹關係上最緊張，最大的危機？「一個公開嘅危機，每個人都會經歷同屋企人拗撬，每個家庭都有自己解決方法，要自己去處理，而家都算解決咗。」而上星期中秋節，因妹妹不在港要在內地工作，未有一家團聚過節︰「我都係同老公過。」

莊思敏向來跟孖生妹妹莊思華及莊思明，感情要好。（網上圖片）

問到今次可會是兩姊妹關係上最緊張，最大的危機？「一個公開嘅危機，每個人都會經歷同屋企人拗撬，每個家庭都有自己解決方法。」（盧振輝 攝）

至於翁靜晶早前在網上節目《危險人物2.0》中，披露莊思敏已故拿督父親莊寶，昔日因商業詐騙入獄的黑歷史，指曾涉1.27億港元巨款詐騙案被判監4年。莊思敏對此不願作回應︰「其他人的言論，自己都唔能夠講太多，亦都冇可能不停去回應，過咗去就算。」問翁靜晶跟家人可有交情？細個時可有見過面？莊思敏透露細個的確有見過面，但都好多年前，亦不會就這件事去聯絡對方。