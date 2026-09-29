TVB收視｜《死有對証》連升　《愛.回家》回升一周卻跌出歷史新低

上周五中秋節佳節是與親友相聚好日子，無論觀眾留港聚餐，還是到大灣區其他城市團圓出遊，都樂見港人享受佳節。而無綫公布上周（21日至27日）翡翠台收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，足證深受觀眾支持。由陳曉華、馬貫東、韋家雄、吳若希等主演法證劇《死有對証》收視連升兩周，並榮登榜首，跨平台直播收視最高20.1點（130萬觀眾），比上周最高收視19.6點（126萬觀眾），上升了0.5點。

《死有對証》收視連升兩周。（盧振輝攝）

資訊節目《東張西望》最高收視19.8點（127萬觀眾），比上周最高收視23.1點（149萬觀眾），下跌了3.2點；車婉婉、吳若希及李茵彤主演處境劇《愛．回家之三代同糖》最高收視15.6點（100萬觀眾），比上周最高收視17.3點（111萬觀眾），下跌了1.7點，亦是劇集暫時的歷史新低。雖然監製曾表示收視不理想，再加上徐榮回歸《愛.回家》的效應又未到，要等今個星期，所以最新收視只有15.6點，相信之後收視定可因效應而回升。

外購劇《百花殺》最高收視13.7點（88萬觀眾），比上周最高收視14.3點（92萬觀眾），下跌了0.7點；王祖藍主持旅遊節目《藍朋友．旅朋友 福州篇》最高收視11.4點（73萬觀眾），比上周最高收視11.8點（76萬觀眾），下跌了0.4點。

《愛．回家之三代同糖》最高收視15.6點（100萬觀眾）。（《愛回家之三代同糖》截圖）

《東張西望》下跌了3.2點。(節目截圖)

周六晚追月夜播出特備節目《修哥九五至尊無限楓騷演唱會》修哥胡楓六度踏上紅館舞台，在張學友、張家輝、劉德華等眾星簇擁下，於台上表演氣氛熱烈，最高收視16.2點（104萬觀眾），比上周同期節目《拆彈專家2》最高收視15.9點（102萬觀眾），下跌了0.3點。

修哥胡楓六度踏上紅館舞台最高收視16.2點。(資料圖片)

周日晚江美儀、朱敏瀚、吳業坤、曾展望及張振朗主持《試真D唷》最高收視18.9點（122萬觀眾），比上周最高收視17.4點（112萬觀眾），上升了1.5點，周末收視稱冠；林盛斌（阿Bob）主持《女神配對計劃2》最高收視17.8點（114萬觀眾），比上周最高收視18.2點（117萬觀眾），下跌了0.4點；由何廣沛率領魔音女團「MYNT」主持全新旅遊節目《玩轉澳門勁滿Fun》，最高收視14.6點（94萬觀眾）；《一周星星》最高收視13.1點（84萬觀眾），比上周最高收視15.2點（98萬觀眾），下跌了2.1點。