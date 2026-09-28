AK稱因泰國水浸貼黑底圖　Ian談對方與決裂班底合作：各有自主權

MIRROR宣布將於12月於亞洲博覽館Arena舉行8場《MIRROR 12 AS 1 LIVE 2026》演唱會，今日（28日）舉行記者會，受訪期間，講到江𤒹生（AK）日前中秋節在IG貼出黑底圖及中指圖，他叫大家不用太關心和擔心，稱是因為「泰國水災」；至於講到AK早前使用跟陳卓賢（Ian）已不是朋友的班底作為新歌合作夥伴，Ian亦開腔回應，表示：「雖然我哋係一個組合，但係我哋每個人對於自己嘅project，有大家各自嘅自主權。」

MIRROR宣布將於12月於亞洲博覽館Arena舉行《MIRROR 12 AS 1 LIVE 2026》演唱會，暫定12月11-13、15-18日和20日合共8場，今日（28日）全員出席記者會。（盧振輝攝）

（盧振輝攝）

AK回應中指及黑底圖事件：泰國水浸呀

日前AK在IG限時動態貼全黑圖、標註了ViuTV及寫「中秋節快樂」的黑底白字，以及貼中指圖後刪相，他聞言先打呵欠，再說：「唔使咁擔心我，大家唔使咁擔心我，關心吓外面嘅事情，有好多，泰國水浸呀！」問到是否有什麼不快，他回應：「因為泰國水浸囉！我咁鍾意曼谷，佢水浸。」

AK貼出黑底圖。（IG@_kisang_）

AK在中秋節貼出黑底白字祝ViuTV中秋節快樂的限時動態。（IG@_kisang_）

AK說：「唔使咁擔心我，大家唔使咁擔心我，關心吓外面嘅事情，有好多，泰國水浸呀！」問到是否有什麼不快，他回應：「因為泰國水浸囉！我咁鍾意曼谷，佢水浸。」（盧振輝攝）

AK新歌用Ian unfriend班底 Ian：大家各有自主權

此外，講到AK早前與被Ian「unfriend」了的音樂夥伴AP及陳考威合作新歌《傷心萬里通》以及FING小組《Bro!》班底，粉絲間有所不滿，他早前已回應過，所以聽到這問題時就說：「你哋唔問Ian？」Ian回答：「其實唔係好關我事喎，又唔係我嘅歌，如果係我嘅作品，我就會認到，我就係一個專注做自己作品嘅人，唔關我事嘅嘢，我好少過問，亦都唔會去過問，最緊要專注自己做嘅嘢，照顧好愛自己嘅人。（記者：怕唔怕影響到關係？）雖然我哋係一個組合，但係我哋每個人對於自己嘅project，有大家各自嘅自主權，我哋冇權過問呢啲嘢，做返好自己要做嘅嘢就得。」

談到AK與昔日好友合作新歌，Ian回應：「其實唔係好關我事喎，又唔係我嘅歌，如果係我嘅作品，我就會認到，我就係一個專注做自己作品嘅人，唔關我事嘅嘢，我好少過問，亦都唔會去過問，最緊要專注自己做嘅嘢，照顧好愛自己嘅人。」

被問會否擔心與AK關係受影響，Ian：「雖然我哋係一個組合，但係我哋每個人對於自己嘅project，有大家各自嘅自主權，我哋冇權過問呢啲嘢，做返好自己要做嘅嘢就得。」（盧振輝攝）

Ian曾與AP陳考威情同兄弟 其後反目稱「道不同不相為謀」

事情始末，要講到lan昔日與潘宇謙（AP）、陳考威情同兄弟，被戲稱是「創作三劍俠」，但數月前網民發現二人已經互相取消關注，令兄弟情決裂的傳聞甚囂塵上，他回應：「係呀，朋友都係講頻率㗎咋嘛，咁頻率唔對嘅時候，道不同不相為謀。」不過近日AK與AP及陳考威於新歌上合作，有Ian粉絲認為不妥，揚言罷聽，AK早前就表示：「好多好似好在意，好緊張我哋呢段關係嘅人，其實你哋先係唯一破壞呢段關係嘅人，講完。」

lan昔日與潘宇謙（AP）、陳考威情同兄弟，被戲稱是「創作三劍俠」，但數月前網民發現二人已經互相取消關注，令兄弟情決裂的傳聞甚囂塵上，他回應：「係呀，朋友都係講頻率㗎咋嘛，咁頻率唔對嘅時候，道不同不相為謀。」