83歲白茵跟周潤發行山鍛鍊身體　鮑起靜為出年跑10km積極備戰

由香港影視界慶祝國慶籌備委員會籌辦，紫荊文化集團榮譽支持的《慶祝中華人民共和國成立77週年招待會》，今晚（28/9）隆重舉行，久未露面，現年83歲的白茵姐，都夥拍好友鮑姐鮑起靜及丈夫方平一同出席。已退休十多年的白茵姐，一直享受退休生活，近年更與鮑姐一齊跟發哥周潤發行山跑步，鍛鍊身體。

久未露面，現年83歲的白茵姐，都夥拍好友鮑姐鮑起靜及丈夫方平一同出席。（盧振輝 攝）

問到白茵姐的退休生活，她表示很愉快，「都退休十幾年，一直都冇再出過嚟。（記︰會唔會有戲癮？）未有，老喇，都做唔到喇。」鮑姐表示大家這個年紀，最重要是注意身體健康，所以每個星期六，二人都跟發哥團隊去行山跑步。白茵︰「我慢行啦，45分鐘來回5公里，都維持咗兩、三年。」

問到白茵姐可會有興趣效法？「唔會喇，幾廿歲仲跑10 km，我冇鄭則仕咁好跑到10km。」（盧振輝 攝）

白茵兩、三年前，都開始跟發哥慢行︰「45分鐘來回5公里。」（網上圖片）

原來白茵早年在澳洲曾經跌倒，發哥知道後就力勸她好好鍛鍊身體，兩年前便開始隨團行山。身旁的方平就大爆最開心不是行山，是隨後去吃東西︰「跑完就去食嘢，未跑之前已經諗定食乜，今日去邊度跑，跑完去邊度食嘢，好開心。」

身旁的方平就大爆最開心不是行山，是隨後去吃東西︰「跑完就去食嘢，未跑之前已經諗定食乜，今日去邊度跑，跑完去邊度食嘢，好開心。」（盧振輝 攝）

至於鮑姐表示來年都會參加渣馬，目標都是跑10km，已經開始備戰，希望成績會好過上次。問到白茵姐可會有興趣效法？「唔會喇，幾廿歲仲跑10 km，我冇鄭則仕咁好跑到10km。」而對於近月，多位資深藝人及老友相繼離去，三位都表示惋惜。鮑姐︰「心情一定有影響，但人生都必然有呢個光景，總之活著嘅時候開開心心，珍惜每一天，珍惜眼前人。」