呂爵安與JFFT合作前有通知姜濤　與蔡俊彥擊退Haters：當公仔玩吓

MIRROR宣布將於12月於亞洲博覽館Arena舉行8場《MIRROR 12 AS 1 LIVE 2026》演唱會，昨日（28日）舉行記者會，除了預告演唱會內容外，受訪時講到呂爵安（Edan）近日參與JFFT米爺及黃淑蔓《旋轉木馬》MV，被形容為「世紀大和解」，他透露事前有通知當日曾好心幫口留言予JFFT的姜濤，對方成熟回應：「得㗎喇，明㗎喇，大家明㗎啦，成年人，都知道。」此外，對於近日與好友蔡俊彥一唱一和回應Haters言論，他笑說：「玩吓囉，當佢哋公仔咁玩吓囉，娛樂吓囉。」

MIRROR宣布將於12月於亞洲博覽館Arena舉行《MIRROR 12 AS 1 LIVE 2026》演唱會，暫定12月11-13、15-18日和20日合共8場，今日（28日）全員出席記者會。（盧振輝攝）

Edan回應近日與JFFT破冰事件。（盧振輝攝）

接受黃淑蔓邀請前曾掙扎 Edan：想釋出善意打破一啲嘢

Edan早前以白馬王子造型驚喜參與黃淑蔓、JFFT米爺的《旋轉木馬》MV，被形容為「世紀大和解」，他曾於Call in表示接受邀請前有掙扎過，訪問中透露更多細節：「最初黃淑蔓搵我，話幫手拍MV，本身叫我一齊扮女仔，可能因為佢之前睇過我MV，我同個妹嗰個，就覺得我好有potential成為其中一員，但嗰時我就覺得好似唔係咁好，各種因素，我覺得咁樣未必好，定係我問一問公司或者諗吓有冇其他方式，可能客串吓定係點，成事機會會高少少。所以都來回咗好耐、考慮咗好耐，的確佢哋都好有誠意，後尾我都諗，當然雙方嘅受眾會有唔同意見，咁如果我去選擇釋出善意，踏出呢一步，會唔會有可能改善一啲嘢或者解決一啲嘢？我覺得每一個群體都好，一定有唔同嘅人喺入面，唔同價值觀、唔同諗法、有唔同嘅處事態度，大家唔好覺得我做呢件事就可以消除晒所有嘢，就可以大家世界和平，冇可能，唔會咁天真，亦都反而可能大家諗一諗，就係未必係人哋冚你一巴，你就一定要冚返人哋一巴，呢個係惡性循環、無限輪迴，甚至我哋圍內fans都係，所以可能有啲時候我哋學嘅嘢，可能睇嘢睇闊少少，唔好將單一嘅嘢不斷Loop呢個輪迴，負面嘅嘢。」

Edan早前以白馬王子造型驚喜參與黃淑蔓、JFFT米爺的《旋轉木馬》MV，被形容為「世紀大和解」，他曾於Call in表示接受邀請前有掙扎過，訪問中透露更多細節：「最初黃淑蔓搵我，話幫手拍MV，本身叫我一齊扮女仔，可能因為佢之前睇過我MV，我同個妹嗰個，就覺得我好有potential成為其中一員。」（資料圖片）

Edan確實思考了很久：「如果我去選擇釋出善意，踏出呢一步，會唔會有可能改善一啲嘢或者解決一啲嘢？」他知道不可能因為他做一件事就會世界和平，但他表示：「可能大家諗一諗，就係未必係人哋冚你一巴，你就一定要冚返人哋一巴，呢個係惡性循環、無限輪迴。」（盧振輝攝）

與JFFT合作前通知姜濤獲成熟回應 暫未打算現身該台

對於出來後的反應是否如當初所料，Edan就表示有跟當初曾為他出頭而留言話JFFT「冇品」的姜濤商量過：「我覺得都大致預估到，有唔同嘅聲音出現，我都有同阿姜講，做咗呢件事，我都話知道可能有啲事情、有啲聲音，阿姜都好好，佢話『得㗎喇，明㗎喇，大家明㗎啦，成年人，都知道。』所以我覺得都唔係啲咩好大件事，只不過我覺得大家喺香港而家做緊呢樣嘢，好多時香港嘅嘢都唔係好多人繼續留意，無論演唱會又好、電影又好、影視作品又好，我覺得冇需要喺一個圈大家不斷喺度爭執、負面，其實唔係淨係針對我同JFFT，係成個圈嘅一件事。」講到在他加持下，MV很快突破100萬觀看，他就說：「唔好咁講唔好咁講，我知當然呢首歌呢個作品有好好嘅成績。」但對於會否上JFFT節目，他就指「再算」。

Edan就表示有跟當初曾為他出頭而留言話JFFT「冇品」的姜濤商量過：「我覺得都大致預估到，有唔同嘅聲音出現，我都有同阿姜講，做咗呢件事，我都話知道可能有啲事情、有啲聲音，阿姜都好好，佢話『得㗎喇，明㗎喇，大家明㗎啦，成年人，都知道。』」（盧振輝攝）

對於會否上JFFT節目，Edan就指「再算」。（盧振輝攝）

談與蔡俊彥一唱一和應對Haters：當佢哋公仔咁玩吓囉

早前有Haters發文批評「世一劍手」蔡俊彥樣貌全死角、不靠Edan根本冇人識等等，但二人一唱一和應對Haters，被網民激讚。他笑言：「玩吓囉，當佢哋公仔咁玩吓囉，娛樂吓囉。其實佢做開呢啲嘢先嘅，咁我咪配合吓，大家笑吓，當笑話。」談到蔡俊彥對自己在亞運的表現有點失望，會否問候或安慰對方，Edan說：「我採取嘅方式就係盡量唔打擾佢，因為佢真係好認真、好盡力地去準備緊，同埋我覺得運動員嘅狀態等等，好多因素，所以都好叻㗎喇，銀牌都好叻㗎喇！」

早前有Haters發文批評「世一劍手」蔡俊彥樣貌全死角、不靠Edan根本冇人識等等，但二人一唱一和應對Haters，被網民激讚。他笑言：「玩吓囉，當佢哋公仔咁玩吓囉，娛樂吓囉。其實佢做開呢啲嘢先嘅，咁我咪配合吓，大家笑吓，當笑話。」