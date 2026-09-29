何猷君奚夢瑤澳門辦答謝宴講相識經過　自嘲矮過人半個頭照追

「寵妻狂魔」何猷君是已故賭王何鴻燊的四房兒子，昨日（28日)與老婆奚夢瑤在澳門舉行了一場婚禮答謝宴，專門款待未能於六月出席法國婚禮的賓客。現場有如名流聚會，出席者包括黃曉明、陳喬恩、金莎以及袁弘和張歆藝等，婚宴的場地以「秋日油畫風」為主題，上萬束鮮花打造出如仙境般的禮堂。

何猷君與奚夢瑤在澳門舉行了一場婚禮答謝宴。(微笑圖片)

奚夢瑤穿法國婚禮同款高定婚紗

奚夢瑤穿上在法國婚禮的同款高定緞面婚紗，搭配鑽石項鏈更顯高雅，而何猷君則以黑色筆挺禮服現身。二人在台上飲交杯酒，賓客們報以如雷灌耳的掌聲，祝福二人幸福長久。

何猷君與奚夢瑤在台上飲交杯酒。(微笑圖片)

「寵妻狂魔」何猷君全程目光幾乎未曾離開奚夢瑤

何猷君一向被稱為「寵妻狂」，全程目光幾乎未曾離開老婆。致詞時，他幽默地自嘲：「明明矮人家半個頭，還要去追小明，到最後談戀愛再到結婚生小孩，再來到今天見證我和小明這場婚禮，我實在是非常感激你們。﹗」他更細數了自追求、戀愛、結婚到生小朋友的點滴，同時感激奚夢瑤的伴隨與支持。何猷君的媽媽梁安琪也在台上發言：「我好感恩，我個仔Mario遇到咁善良優秀嘅小明，由衷感謝小明願意融入我哋嘅大家庭，為我哋帶嚟兩個可愛嘅小朋友。」她話中流露出對媳婦的高度滿意。