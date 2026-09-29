周志文周志康由細到大做咩都一齊　合體慶生兼宣布一齊開騷

昨天（28日）是藝人周志文與孖生弟弟周志康的37歲生日，周志文在社交平台上分享了他們的童年照及以前的合照，並寫上：「祝我哋生日快樂！」相中可見他們兄弟從小就穿上「孖仔裝」拍照，長大後亦經常一起慶祝生日，可見兄弟情之深厚。

相中可見周志文與孖生弟弟周志康從小就穿上「孖仔裝」拍照。(ig@adrianccm)

周志文 周志康由細到大做咩都一齊

周志文回憶道：「睇返細個喺公園坐飛機搖搖凳嘅合照，時間真係過得好快。由細到大，我哋幾乎做乜都喺一齊——一齊去公園玩、一齊學游水、打排球、打籃球……我哋嘅興趣喜好幾乎一模一樣，直到 17 年前，我哋仲一齊參加《超級巨聲》嘅歌唱比賽，踏入咗呢個行業。多年嚟，我哋一直互相支持、並肩作戰。」他亦提及到《中年好聲音4》的比賽中再次喚醒了他們對唱歌最純粹的初心：「呢段日子，由《中年好聲音4》拿到好成績、得到大家嘅認同，到再次喚醒我哋對唱歌最純粹嘅熱情與初心，呢一次，我哋要一齊重新出發，一齊起飛！攜手再踏上舞台！」

周志文 周志康由細到大做咩都一齊。(ig@adrianccm)

最後，周志文宣佈了一個好消息，他們將於11月28日舉行屬於他們的《兄弟‧無雙演唱會》。他表示，藉此機會，希望好好感謝多年來支持他們的朋友們，這場音樂會不僅是獻給大家，更是屬於他們共同的珍貴回憶。

周志文 周志康依家連開騷都一齊。(ig@adrianccm)

周志文 周志康佢兩兄弟興趣都好相似。(ig@adrianccm)

周志文 周志康年年生日都一齊。(ig@adrianccm)

周志文 周志康其實真係好似樣。(ig@adrianccm)

周志文 周志康兩兄弟好close。(ig@adrianccm)

周志文 周志康連入行都一齊。(ig@adrianccm)

周志文 周志康當年拍《潛行追撃》時，大家又分唔分到佢哋？(ig@adrianccm)