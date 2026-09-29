姜濤與馮德倫拍廣告大方自嘲墮海　笑言符合個性：對白都係我想講

MIRROR宣布將於12月於亞洲博覽館Arena舉行8場《MIRROR 12 AS 1 LIVE 2026》演唱會，今日（28日）舉行記者會，三位成員王智德（Alton）、陳卓賢（Ian）及姜濤近日都先後從外地返港，期間分享在外地工作的軼事。姜濤對於在日本被稱作「香港目黑蓮」就謙稱：「我唔係同一個水準嘅Level，我同佢爭太遠，佢靚仔咁多。」談到近日與馮德倫拍廣告，「自抽」墮海事件，他輕鬆表示：「咁啱寫嘅都係我想講。」

MIRROR宣布將於12月於亞洲博覽館Arena舉行《MIRROR 12 AS 1 LIVE 2026》演唱會，暫定12月11-13、15-18日和20日合共8場，今日（28日）全員出席記者會。（盧振輝攝）

Alton、Ian近日都剛從澳洲回港，Alton與梁彥宗正拍攝節目，他透露：「我未拍完㗎，我係特登飛返嚟見大家！幾時會再出發？very soon！今次個節目托賴上年個口碑唔錯，有賴大家好關心，之後就衍生咗今次呢個情況，同埋都會有第三個主持，我都知道大家會問，我只能夠講，呢個神秘面紗又係會有機會揭俾大家嘅，但係肯定呢個主持係大家都見慣見熟，係熟悉嘅。」記者叫他劇透，表示大概知道是誰，Alton就回覆：「你知咁多嘢，你自己訪問自己呀嘛！」之後他透露之前考的潛水牌，會在本輯節目中學以致用。至於Ian則在當地過中秋，出席《TOGETHER ONE MOON 月友會》，他指與fans過中秋很難忘、很開心，「去到邊度都好，我哋互相陪伴嗰一種感覺係好中秋。」

Alton與梁彥宗正拍攝節目，當被問到第三位主持身份，他未有劇透，當記者指大概知道是誰，他說：「你知咁多嘢，你自己訪問自己呀嘛！」（盧振輝攝）

Ian指今日化妝師臨時有事，所以他只搽了防曬，還提大家：「室內都要防曬呀大家！」（盧振輝攝）

Ian在澳洲與fans過中秋，表示很難忘、很開心，「去到邊度都好，我哋互相陪伴嗰一種感覺係好中秋。」（盧振輝攝）

姜濤則剛從日本回港，他透露此行是學習不同地方的文化，不論是跳舞文化或歌唱技巧都有學，亦順便錄歌、寫歌。提到被網民捕獲合照時，稱呼他作「香港目黑蓮」，姜濤笑說：「哈哈，多謝佢多謝佢，下次就唔好！我覺得呢個Term對我嚟講有好有唔好，多謝佢咁樣睇我，但係我亦都知道，我唔係同一個水準嘅Level，我同佢爭太遠，佢靚仔咁多。」他近日開設了新IG，並說：「新開嗰個IG係一個記錄低我嚟緊呢一段時間，唔出歌嘅呢一段時間，做咗啲乜嘢，嚟緊亦都會會去唔同嘅地方製作返自己嘅歌，透露得咁多咋。」

提到被網民捕獲合照時，稱呼他作「香港目黑蓮」，姜濤笑說：「哈哈，多謝佢多謝佢，下次就唔好！我覺得呢個Term對我嚟講有好有唔好，多謝佢咁樣睇我，但係我亦都知道，我唔係同一個水準嘅Level，我同佢爭太遠，佢靚仔咁多。」（盧振輝攝）

姜濤近日開設了新IG，並說：「新開嗰個IG係一個記錄低我嚟緊呢一段時間，唔出歌嘅呢一段時間，做咗啲乜嘢，嚟緊亦都會會去唔同嘅地方製作返自己嘅歌，透露得咁多咋。」（盧振輝攝）

此外，姜濤近日與馮德倫拍攝廣告，一邊站在「香港頂樓」自抽「香港頂流」稱號，另一邊則自嘲墮海事件，他說：「收到劇本嘅時候都覺得幾得意，都好符合我成日都自己自嘲嘅嗰個感覺，所以大家睇得開心。（記者：對白你有冇份諗？）咁啱寫嘅都係我想講，希望下次撈我上嚟嘅時候⋯⋯拍呢個廣告嘅時候，張相就靚仔啲。」

姜濤近日與馮德倫拍攝廣告，一邊站在「香港頂樓」自抽「香港頂流」稱號，另一邊則自嘲墮海事件。