前港姐鄺美璇順利卸貨晒溫馨家庭照　BB靚樣曝光頭髮濃密勁精靈

現年30歲、有「翻版廖碧兒」之稱的前港姐「友誼小姐」鄺美璇，於2023年年初與圈外金融才俊老公Chit Chan拉埋天窗，今年5月宣布懷孕。昨晚（28日），鄺美璇終於在社交平台連出兩個喜訊Post，正式宣布已順利誕下BB，升呢做新手媽媽！

鄺美璇在2020年參選港姐並獲得「友誼小姐」。（IG@maisiekwong）

2023年年初鄺美璇與圈外金融才俊男友舉行婚禮。（IG@maisiekwong）

鄺美璇曬超聲波照宣布懷孕！（IG@maisiekwong）

剛出生BB樣貌首度曝光 五官精緻頭髮超濃密

鄺美璇於Instagram上載了多張溫馨的母子及一家三口合照，並配上配樂及寫道：「Welcome to the world, little one 🤍👶🏻」以及「Finally 🤍」，並透露BB名字叫「Alexander」，字裡行間洋溢著初為人母的無比喜悅與激動。

鄺美璇難掩初為人母的喜悅。（IG@maisiekwong）

充滿愛。（IG@maisiekwong）

照片中可見，剛出生不久的BB被白色花紋包巾包裹實，正甜甜地睡在媽媽懷裡。BB頭髮濃密，五官輪廓非常清晰，閉著雙眼的神態十分得人鍾意，樣子相當精靈可愛！另一張一家三口合照中，鄺美璇與金融才俊丈夫同穿白色系居家服，兩人深情碰鼻，將BB輕輕捧在中央，畫面溫馨滿瀉，幸福感爆棚。而初為人母的鄺美璇狀態亦極佳，皮膚白皙透亮、氣色紅潤，笑容充滿母愛，完全看不出疲態。

BB好可愛。（IG@maisiekwong）

一家三口好溫馨。（IG@maisiekwong）

同屆港姐謝嘉怡郭柏妍送祝福

帖文一出，不少圈中好友及網民留言送上祝福。同屆港姐好友如謝嘉怡及郭柏妍等人，亦第一時間送上心心及賀詞。不少網民更大讚BB完美遺傳了父母的好基因樣子可愛，一家三口很甜蜜」。

同屆港姐謝嘉怡及郭柏妍送上祝福。（IG@maisiekwong）

大家感情要好。（IG@maisiekwong）

卸任即離巢嫁金融才俊住半山

畢業於英國名校倫敦政治經濟學院的鄺美璇，參選港姐時因甜美外貌而被外界封為「翻版廖碧兒」，更奪得當屆的「友誼小姐」。不過她在卸任後未有留在娛樂圈發展，而是選擇離巢。2022年初，鄺美璇獲圈外金融才俊男友求婚成功，兩人更到巴黎影婚紗相，並於2023年年初舉行婚禮，婚後她生活相當富貴，不時在社交平台晒出出埠旅行及住半山豪宅的幸福日常。如今順利誕下BB，組成幸福的三口之家！

婚後不時去旅行。（IG@maisiekwong）