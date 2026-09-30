Karina@aespa度假罕曬比基尼　神級曲線震撼網民︰好想變成那頭豬

韓國人氣女團aespa隊長Karina（劉知珉）憑藉168cm的高挑身形、如AI般精緻的完美五官、以及傲人曲線，在全球收穫超高人氣，更是不少男士心中的「女神」。不過，人紅自然是非多，Karina過去曾多次遭部分惡意網民攻擊身材或身材比例，備受輿論壓力。日前，Karina在社交平台分享多張在巴哈馬度假靚相，當中更罕有以泳裝造型示人，大方展現無瑕好身材與隨性真性情，瞬間引起網民熱議。

Karina在社交平台罕有公開多張在巴哈馬度假靚相。（IG@katarinabluu）

心情放鬆。（IG@katarinabluu）

一個人食兩個雪糕。（IG@katarinabluu）

這個視角好邪惡。（IG@katarinabluu）

無懼素顏零死角示人 皮膚白滑震撼網民

從Karina分享的照片中可見，她身處熱帶島嶼度假，享受著陽光與海灘。一直以來行程緊密、經常要濃妝上陣的Karina，這次難得放鬆，以素顏及極淡妝容示人。相中的她戴著紫色Cap帽與紅色髮帶，肌膚白皙透亮、極具光澤，即使在毫無濾鏡的自然光下，臉蛋依然精緻得令人讚歎。

罕有泳裝示人。（IG@katarinabluu）

曬線條美。（IG@katarinabluu）

有好身材，但不刻意賣弄。（IG@katarinabluu）

畫面有愛。（IG@katarinabluu）

罕有泳裝造型曝光 遮不住的完美曲線

除了絕美的素顏，最令一眾網民與粉絲暴動的，莫過於Karina罕有曝光的泳裝造型！相中她身穿白色比堅尼，搭配休閒的運動短褲，性感又不失青春活力。雖然Karina特意穿上一件紅色波點小背心遮擋，並沒有刻意大賣性感，但依然難掩其豐滿上圍與纖細腰身，從側影及背影照可見，她不僅擁有修長美腿，背部線條更是流暢無贅肉，整個人狀態Fit爆。其中一張由上至下的「邪惡視角」照片，更令其傲人身材若隱若現，非常吸睛。

不少網民羨慕Karina抱著的那隻小豬。（IG@katarinabluu）

搞笑！（IG@katarinabluu）

無敵顏值！（IG@katarinabluu）

胸前抱小豬互動溫馨惹網民羨慕

在眾多度假照中，最惹人注目的莫過於Karina體驗巴哈馬知名「游泳豬」行程時，在海邊抱著一隻小豬的溫馨合照。照片中，Karina面帶甜美笑容，貼心地將小豬溫柔地抱在胸前，並用韓文打趣道：「고마워요 아기돼지（謝謝你，小豬）」。照片曝光後，不少網民睇到心心眼，留言大讚女神健康性感，從不刻意賣弄身材：「擁有的人不需要露，沒有的人拼命露」、「這身材真的很好啊……到底誰在說胖」；當中更有不少網民留言羨慕被Karina抱在懷裡的那隻小豬，笑言：「這隻小豬你好幸福…」、「我好想變成那頭豬啊」、「我願化作那隻豬」，搞笑留言令人哭笑不得。

好寫意。（IG@katarinabluu）

無懼素顏示人。（IG@katarinabluu）